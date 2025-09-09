Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Bologna, chi giocherà in attacco? Le probabili scelte di Allegri

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Bologna, chi giocherà in attacco? Le probabili scelte di Allegri

Milan-Bologna, chi giocherà in attacco? Le probabili scelte di Allegri
Domenica sera a 'San Siro' si disputerà Milan-Bologna e Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, sembra avere scelte obbligate in attacco
Daniele Triolo Redattore 

Domenica sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Bologna, partita valida per la 3^ giornata della Serie A 2025-2026 e Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha un dubbio amletico da sciogliere: chi far giocare in attacco nel suo 3-5-2? Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Milan-Bologna, per Allegri dubbio Leão e Nkunku non al top

—  

Il Milan, almeno in questa prima parte della stagione, ha a disposizione - di fatto - quattro attaccanti. Si tratta di Christian Pulisic, Rafael Leão, Christopher Nkunku e Santiago Giménez. Tra tutti, soltanto l'ultimo ha le caratteristiche tecniche specifiche della prima punta di ruolo. Contro i felsinei di Vincenzo Italiano, Allegri dovrebbe avere tutti abili e arruolabili. Chi farà giocare?

LEGGI ANCHE

Partirà, presumibilmente, dalla panchina Leão. Per il 'CorSport', il numero 10 rossonero - assente dal 17 agosto, giorno in cui ha rimediato un infortunio al polpaccio in Milan-Bari di Coppa Italia - potrebbe essere convocato. Ma per la sua presenza dal 1' in campo, Allegri dovrà valutare in questi giorni. Anche a seconda di quando il nativo di Almada ricomincerà ad allenarsi con il resto del gruppo.

Pulisic e Giménez, toccherà a voi. Anche se ...

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, difficile il rinnovo di Maignan: al suo posto Suzuki o una sorpresa >>>

Senza Leão, sulla carta, dovrebbe toccare a Nkunku. Il francese, però, per sua stessa ammissione, non è ancora pronto per partire dall'inizio. Ultima partita ufficiale, 13 luglio 2025, quando subentrò nel finale con il Chelsea durante l'ultimo atto del Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America. Per Allegri, dunque, sembrano esserci scelte piuttosto obbligate per Milan-Bologna, secondo il quotidiano romano. Giocheranno Pulisic e Giménez, nonostante torneranno entrambi stabilmente all'interno del gruppo soltanto venerdì dopo gli impegni dall'altra parte del mondo con U.S.A. e Messico.

Leggi anche
Milan, Odogu scalpita per giocare. Con lui un altro nuovo acquisto
Milan, Rabiot si scalda e si prepara … con l’aiuto di Deschamps

© RIPRODUZIONE RISERVATA