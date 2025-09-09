Milan-Bologna, chi giocherà in attacco? Le probabili scelte di Allegri

Domenica sera, alle ore 20:45 , si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano , la sfida Milan-Bologna , partita valida per la 3^ giornata della Serie A 2025-2026 e Massimiliano Allegri , allenatore dei rossoneri, ha un dubbio amletico da sciogliere: chi far giocare in attacco nel suo 3-5-2 ? Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Milan-Bologna, per Allegri dubbio Leão e Nkunku non al top

Il Milan, almeno in questa prima parte della stagione, ha a disposizione - di fatto - quattro attaccanti. Si tratta di Christian Pulisic, Rafael Leão, Christopher Nkunku e Santiago Giménez. Tra tutti, soltanto l'ultimo ha le caratteristiche tecniche specifiche della prima punta di ruolo. Contro i felsinei di Vincenzo Italiano, Allegri dovrebbe avere tutti abili e arruolabili. Chi farà giocare?