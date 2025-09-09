Milan-Bologna, chi giocherà in attacco? Le probabili scelte di Allegri

Partirà, presumibilmente, dalla panchina Leão. Per il 'CorSport', il numero 10 rossonero - assente dal 17 agosto, giorno in cui ha rimediato un infortunio al polpaccio in Milan-Bari di Coppa Italia - potrebbe essere convocato. Ma per la sua presenza dal 1' in campo, Allegri dovrà valutare in questi giorni. Anche a seconda di quando il nativo di Almada ricomincerà ad allenarsi con il resto del gruppo.
Pulisic e Giménez, toccherà a voi. Anche se ...—
Senza Leão, sulla carta, dovrebbe toccare a Nkunku. Il francese, però, per sua stessa ammissione, non è ancora pronto per partire dall'inizio. Ultima partita ufficiale, 13 luglio 2025, quando subentrò nel finale con il Chelsea durante l'ultimo atto del Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America. Per Allegri, dunque, sembrano esserci scelte piuttosto obbligate per Milan-Bologna, secondo il quotidiano romano. Giocheranno Pulisic e Giménez, nonostante torneranno entrambi stabilmente all'interno del gruppo soltanto venerdì dopo gli impegni dall'altra parte del mondo con U.S.A. e Messico.
