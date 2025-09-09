Calciomercato Milan, Suzuki se non rinnova Maignan. Ma c'è un'alternativa

Poi, però, il Milan ha voluto prendere tempo, mettendo in ghiaccio i negoziati, perché Maignan non stava offrendo grandi prestazioni. E quello stallo, ad oggi, secondo 'Tuttosport', profuma molto di rottura dei negoziati per il prolungamento. Sebbene Maignan, che avrebbe potuto e voluto andare al Chelsea a giugno, abbia garantito al Milan la massima professionalità e il massimo impegno in questa stagione. Questo perché ha grande rispetto per la maglia del Milan e per la fascia da capitano che porta al braccio.