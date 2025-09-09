Calciomercato Milan, Suzuki se non rinnova Maignan. Ma c'è un'alternativa

Poi, però, il Milan ha voluto prendere tempo, mettendo in ghiaccio i negoziati, perché Maignan non stava offrendo grandi prestazioni. E quello stallo, ad oggi, secondo 'Tuttosport', profuma molto di rottura dei negoziati per il prolungamento. Sebbene Maignan, che avrebbe potuto e voluto andare al Chelsea a giugno, abbia garantito al Milan la massima professionalità e il massimo impegno in questa stagione. Questo perché ha grande rispetto per la maglia del Milan e per la fascia da capitano che porta al braccio.
Se va via, occhio a Suzuki e al prodotto del vivaio Torriani—
Non è da escludere che la dirigenza rossonera provi a riallacciare i rapporti con l'entourage di Maignan per capire se vi siano ancora margini per il rinnovo. Se ciò non dovesse accadere, i rossoneri dovrebbero muoversi per tempo per prendere un suo sostituto. Secondo il quotidiano torinese, tra i nomi che piacciono al Diavolo c'è Zion Suzuki, giapponese del Parma. Ma occhio all'alternativa. Perché invece di spendere per un altro estremo difensore, il Milan potrebbe promuovere titolare un talento cresciuto nel vivaio, Lorenzo Torriani, del quale a Milanello e dintorni parlano tutti un gran bene. L'avrebbe voluto l'Olympique Lione di Paulo Fonseca, che l'ha lanciato, ma il Diavolo ha detto di no: scelta che potrebbe benedire nel prossimo futuro.
