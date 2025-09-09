Pianeta Milan
Calciomercato Milan, difficile il rinnovo di Maignan: al suo posto Suzuki o una sorpresa

Calciomercato Milan, Suzuki se non rinnova Maignan. Ma c'è un'alternativa
Zion Suzuki potrebbe arrivare al Milan nel prossimo calciomercato estivo in caso di mancato rinnovo del contratto di Mike Maignan. Le news
'Tuttosport' oggi in edicola, parlando dei futuri movimenti di calciomercato del Milan, si è soffermato sulla situazione di Mike Maignan. Il portiere rossonero, classe 1995, andrà come noto in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2026 e rischia di fare la 'fine' di Gianluigi Donnarumma che, nel 2021, non rinnovò il suo accordo con il club di Via Aldo Rossi lasciando la porta del Diavolo aperta proprio per l'arrivo di Maignan dal Lille.

Calciomercato Milan, stand-by pericoloso sul rinnovo di Maignan

La vicenda, certo, è un po' diversa, perché all'epoca Donnarumma non prese in considerazione la proposta di rinnovo del Milan, poiché desideroso di provare un'avventura diversa (firmò un quinquennale con il PSG). Maignan, invece, a febbraio di quest'anno, aveva trovato un accordo con il Milan sul rinnovo del suo contratto. Le parti si sarebbero legate fino al 30 giugno 2028, con opzione per un'ulteriore stagione e stipendio di 5 milioni di euro netti all'anno più bonus.

Poi, però, il Milan ha voluto prendere tempo, mettendo in ghiaccio i negoziati, perché Maignan non stava offrendo grandi prestazioni. E quello stallo, ad oggi, secondo 'Tuttosport', profuma molto di rottura dei negoziati per il prolungamento. Sebbene Maignan, che avrebbe potuto e voluto andare al Chelsea a giugno, abbia garantito al Milan la massima professionalità e il massimo impegno in questa stagione. Questo perché ha grande rispetto per la maglia del Milan e per la fascia da capitano che porta al braccio.

Se va via, occhio a Suzuki e al prodotto del vivaio Torriani

Non è da escludere che la dirigenza rossonera provi a riallacciare i rapporti con l'entourage di Maignan per capire se vi siano ancora margini per il rinnovo. Se ciò non dovesse accadere, i rossoneri dovrebbero muoversi per tempo per prendere un suo sostituto. Secondo il quotidiano torinese, tra i nomi che piacciono al Diavolo c'è Zion Suzuki, giapponese del Parma. Ma occhio all'alternativa. Perché invece di spendere per un altro estremo difensore, il Milan potrebbe promuovere titolare un talento cresciuto nel vivaio, Lorenzo Torriani, del quale a Milanello e dintorni parlano tutti un gran bene. L'avrebbe voluto l'Olympique Lione di Paulo Fonseca, che l'ha lanciato, ma il Diavolo ha detto di no: scelta che potrebbe benedire nel prossimo futuro.

