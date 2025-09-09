Calciomercato Milan, trattativa saltata per Vos al Losanna: il motivo

Ecco perché l'olandese è rimasto a Milano—
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, una suggestione scalda già i tifosi rossoneri >>>
Milan e Losanna, club della Super League svizzera, erano in trattativa per un trasferimento del centrocampista originario del Suriname con la formula del prestito con diritto di riscatto. Le parti, però, non si sono accordate perché il Milan avrebbe voluto cederlo in prestito oneroso e che il Losanna si accollasse per intero lo stipendio. Per questi motivi, trattativa saltata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA