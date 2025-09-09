Calciomercato Milan, trattativa saltata per Vos al Losanna: il motivo

Calciomercato ancora aperto in alcuni Paesi e il Milan ne sta approfittando per piazzare gli elementi in esubero nella propria rosa. È andato via Ismaël Bennacer , in prestito con diritto di riscatto alla Dinamo Zagabria . Sta partendo Yacine Adli , a titolo definitivo all' Al-Shabab . Resta Divock Origi , che è ormai fermo da un anno.

Calciomercato Milan, per Vos niente Losanna

Ma, come ha evidenziato 'Tuttosport', un altro giocatore che avrebbe potuto lasciare il Milan è Silvano Vos. Il centrocampista olandese, classe 2005, giunto l'anno passato dall'Ajax per 3 milioni di euro, più 2,5 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita, non ha trovato spazio in Prima Squadra e, pertanto, avrebbe potuto salutare la compagnia.