Calciomercato Milan, niente da fare per la cessione di Vos. Sembra che …

Calciomercato Milan, trattativa saltata per Vos al Losanna: il motivo
Silvano Vos, centrocampista olandese classe 2005, non si trasferirà dal Milan al Losanna in questo calciomercato estivo. Ecco perché
Daniele Triolo 

Calciomercato ancora aperto in alcuni Paesi e il Milan ne sta approfittando per piazzare gli elementi in esubero nella propria rosa. È andato via Ismaël Bennacer, in prestito con diritto di riscatto alla Dinamo Zagabria. Sta partendo Yacine Adli, a titolo definitivo all'Al-Shabab. Resta Divock Origi, che è ormai fermo da un anno.

Calciomercato Milan, per Vos niente Losanna

Ma, come ha evidenziato 'Tuttosport', un altro giocatore che avrebbe potuto lasciare il Milan è Silvano Vos. Il centrocampista olandese, classe 2005, giunto l'anno passato dall'Ajax per 3 milioni di euro, più 2,5 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita, non ha trovato spazio in Prima Squadra e, pertanto, avrebbe potuto salutare la compagnia.

Ecco perché l'olandese è rimasto a Milano

Milan e Losanna, club della Super League svizzera, erano in trattativa per un trasferimento del centrocampista originario del Suriname con la formula del prestito con diritto di riscatto. Le parti, però, non si sono accordate perché il Milan avrebbe voluto cederlo in prestito oneroso e che il Losanna si accollasse per intero lo stipendio. Per questi motivi, trattativa saltata.

