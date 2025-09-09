Calciomercato Milan, Origi unico e ultimo esubero in casa rossonera

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato, dunque, che, dopo aver piazzato Bennacer e Adli, rimane soltanto un ultimo esubero in casa rossonera: Divock Origi. L'attaccante belga, classe 1995, è fermo da un anno ma continua a percepire uno stipendio da 4,5 milioni di euro netti senza giocare e senza allenarsi. E ancora non si è trovato un accordo per la risoluzione. Arriverà? Lo vedremo.