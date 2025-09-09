Pianeta Milan
Calciomercato Milan: via Bennacer e Adli, resta solo Origi. Sulla risoluzione …

Calciomercato Milan, Origi unico e ultimo esubero in casa rossonera
Al termine del calciomercato estivo, Divock Origi è rimasto l'unico e ultimo giocatore rimasto 'sul groppone' del Milan tra i fuori progetto
Il Milan, in questi giorni in cui la finestra di calciomercato è rimasta aperta in altri Paesi, ha ceduto due giocatori fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Si tratta di Ismaël Bennacer, algerino classe 1997 e Yacine Adli, francese classe 2000. Entrambi centrocampisti, ambedue attesi da un'annata di rilancio.

Calciomercato Milan, via Bennacer e Adli. Resta Origi

Bennacer è passato in prestito con diritto di riscatto alla Dinamo Zagabria, in Croazia, con il 40% dello stipendio di 4 milioni di euro netti pagato dal club presieduto dall'ex rossonero Zvonimir 'Zorro' Boban. Adli, invece, si sta trasferendo (manca soltanto l'ufficialità) all'Al-Shabab, in Arabia Saudita, per 8 milioni di euro.

Il belga è fermo da un anno: prende i soldi senza giocare

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato, dunque, che, dopo aver piazzato Bennacer e Adli, rimane soltanto un ultimo esubero in casa rossonera: Divock Origi. L'attaccante belga, classe 1995, è fermo da un anno ma continua a percepire uno stipendio da 4,5 milioni di euro netti senza giocare e senza allenarsi. E ancora non si è trovato un accordo per la risoluzione. Arriverà? Lo vedremo.

