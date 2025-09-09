Calciomercato Milan: Adli all’Al-Shabab, è fatta. Ecco quanto entra in cassa

Un accordo che, come evidenziato dalla 'rosea', renderà il giocatore di origini algerine molto più ricco. Percepirà, infatti, uno stipendio di circa 7 milioni di euro a stagione: un compenso praticamente triplicato rispetto a quanto ha finora incassato dal Milan. Ma sorridono anche le casse del club meneghino: il Milan incasserà 8 milioni di euro per il suo cartellino: ennesima plusvalenza stagionale.
In Arabia ritroverà Theo, ingaggiato però dall'Al-Hilal—
In Italia Adli ha indossato 39 volte la maglia del Milan e 35 quella della Fiorentina: un gol e due assist in rossonero in totale dal 2022 ad oggi. In viola, invece, nella stagione (2024-2025) di prestito, 5 gol e 7 assist. Il giocatore, in estate, aveva rifiutato tante destinazioni, anche europee. In Arabia Saudita ritroverà l'amico ed compagno di squadra nel Milan, Theo Hernández, ingaggiato però dall'Al-Hilal.
