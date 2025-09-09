Pianeta Milan
Calciomercato Milan: Adli all’Al-Shabab, è fatta. Ecco quanto entra in cassa

In Arabia Saudita il calciomercato è ancora aperto: Milan e Al-Shabab hanno dunque concordato il trasferimento immediato di Yacine Adli
Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è fatta per la cessione a titolo definitivo di Yacine Adli, centrocampista francese classe 2000, dal Milan all'Al-Shabab, club della Saudi Pro League, approfittando del fatto che in Arabia Saudita la finestra estiva di calciomercato chiuderà giovedì 11 settembre.

Calciomercato Milan, Adli se ne va all'Al-Shabab

Superato anche l'ultimo ostacolo (le commissioni da versare agli agenti di Adli per l'operazione), la fumata bianca è ormai ad un passo. Adli, ex PSG e Bordeaux in Francia, nonché Milan e Fiorentina in Italia, sarà oggi a Riyadh per i test medici e la firma sul suo nuovo contratto con la società saudita.

Un accordo che, come evidenziato dalla 'rosea', renderà il giocatore di origini algerine molto più ricco. Percepirà, infatti, uno stipendio di circa 7 milioni di euro a stagione: un compenso praticamente triplicato rispetto a quanto ha finora incassato dal Milan. Ma sorridono anche le casse del club meneghino: il Milan incasserà 8 milioni di euro per il suo cartellino: ennesima plusvalenza stagionale.

In Arabia ritroverà Theo, ingaggiato però dall'Al-Hilal

In Italia Adli ha indossato 39 volte la maglia del Milan e 35 quella della Fiorentina: un gol e due assist in rossonero in totale dal 2022 ad oggi. In viola, invece, nella stagione (2024-2025) di prestito, 5 gol e 7 assist. Il giocatore, in estate, aveva rifiutato tante destinazioni, anche europee. In Arabia Saudita ritroverà l'amico ed compagno di squadra nel Milan, Theo Hernández, ingaggiato però dall'Al-Hilal.

Calciomercato Milan, è fatta per il trasferimento di Adli all’Al-Shabab

