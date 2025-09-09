Calciomercato Milan: Adli all’Al-Shabab, è fatta. Ecco quanto entra in cassa

In Arabia Saudita il calciomercato è ancora aperto: Milan e Al-Shabab hanno dunque concordato il trasferimento immediato di Yacine Adli

Calciomercato Milan, Adli se ne va all'Al-Shabab

Superato anche l'ultimo ostacolo (le commissioni da versare agli agenti di Adli per l'operazione), la fumata bianca è ormai ad un passo. Adli, ex PSG e Bordeaux in Francia, nonché Milan e Fiorentina in Italia, sarà oggi a Riyadh per i test medici e la firma sul suo nuovo contratto con la società saudita.