Calciomercato Milan, è fatta per il trasferimento di Adli all’Al-Shabab

Yacine Adli è sempre più vicino a lasciare il Milan. Per tutta l'estate la dirigenza rossonera ha cercato una soluzione gradita al giocatore. Finalmente sembra averla trovata: l'Al-Shabab - squadra araba che milita in Saudi Pro League - ha convinto il centrocampista franco-algerino. Adli ha giocato l'ultima stagione in prestito alla Fiorentina mostrando buone cose. I dati dicono di un'annata discreta: 5 gol e 7 assist in 35 presenze. Nonostante ciò la viola non ha voluto esercitare il diritto di riscatto e dunque il giocatore ha fatto ritorno a Milanello. Tuttavia, Massimiliano Allegri non lo ha mai preso in considerazione per il suo progetto tecnico, tanto che il ragazzo si è allenato per tutta l'estate con il Milan Futuro di Massimo Oddo. Adesso il classe 200o è pronto per una nuova avventura. Lo hanno annunciato tramite i propri profili X Nicolò Schira e Matteo Moretto, esperti di calciomercato.