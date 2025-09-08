Pianeta Milan
Calciomercato Milan, è fatta per il trasferimento di Adli all’Al-Shabab

Nicolò Schira e Matteo Moretto hanno confermato tramite i propri profili X la chiusura del trasferimento di Adli dal Milan all'Al-Shabab
Yacine Adli è sempre più vicino a lasciare il Milan. Per tutta l'estate la dirigenza rossonera ha cercato una soluzione gradita al giocatore. Finalmente sembra averla trovata: l'Al-Shabab - squadra araba che milita in Saudi Pro League - ha convinto il centrocampista franco-algerino. Adli ha giocato l'ultima stagione in prestito alla Fiorentina mostrando buone cose. I dati dicono di un'annata discreta: 5 gol e 7 assist in 35 presenze. Nonostante ciò la viola non ha voluto esercitare il diritto di riscatto e dunque il giocatore ha fatto ritorno a Milanello. Tuttavia, Massimiliano Allegri non lo ha mai preso in considerazione per il suo progetto tecnico, tanto che il ragazzo si è allenato per tutta l'estate con il Milan Futuro di Massimo Oddo. Adesso il classe 200o è pronto per una nuova avventura. Lo hanno annunciato tramite i propri profili X Nicolò Schira e Matteo Moretto, esperti di calciomercato.

Milan, Adli all'Al-Shabab. I dettagli

Le parole di Schira: "L'Al-Shabab sta programmando il viaggio e le visite mediche per Yacine Adli. La firma del contratto fino al 2028 (€ 6M all'anno) è attesa per mercoledì. Il Milan riceverà € 7,5M".

Le parole di Moretto: "È fatta per Yacine Adli all’Al-Shabab Club. Operazione intorno ai 7 milioni di euro bonus compresi".

