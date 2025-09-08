Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha comunicato che è saltata la trattativa tra Milan e Losanna per il trasferimento di Silvano Vos

Silvano Vos è un centrocampista olandese del Milan Futuro. Arrivato la scorsa estate dalla prima squadra dell'Ajax, sembrava promettere molto bene una volta inserito nel progetto della formazione under-23. Le attese non sono state totalmente rispettate, tanto che nel corso della stagione ha faticato a trovare spazio in Serie C. Come anticipato negli scorsi giorni, il Milan era in trattativa con il Losanna - squadra svizzera - per cedere il giocatore. Il calciomercato in uscita, infatti, è ancora aperto in alcuni campionati (tra cui quello elvetico, appunto), al contrario del calciomercato in entrata (chiuso dall'1 settembre per le squadre di Serie A e dei principali campionati europei). Rispetto a tale trattativa, però, Matteo Moretto - esperto di calciomercato - ha dato una notizia inaspettata tramite il suo profilo X.