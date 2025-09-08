Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Moretto: “Saltata la trattativa col Losanna per Vos”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Moretto: “Saltata la trattativa col Losanna per Vos”

Calciomercato Milan, Moretto: 'Saltata la trattativa col Losanna per Vos'
Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha comunicato che è saltata la trattativa tra Milan e Losanna per il trasferimento di Silvano Vos
Redazione PM

Silvano Vos è un centrocampista olandese del Milan Futuro. Arrivato la scorsa estate dalla prima squadra dell'Ajax, sembrava promettere molto bene una volta inserito nel progetto della formazione under-23. Le attese non sono state totalmente rispettate, tanto che nel corso della stagione ha faticato a trovare spazio in Serie C. Come anticipato negli scorsi giorni, il Milan era in trattativa con il Losanna - squadra svizzera - per cedere il giocatore. Il calciomercato in uscita, infatti, è ancora aperto in alcuni campionati (tra cui quello elvetico, appunto), al contrario del calciomercato in entrata (chiuso dall'1 settembre per le squadre di Serie A e dei principali campionati europei). Rispetto a tale trattativa, però, Matteo Moretto - esperto di calciomercato - ha dato una notizia inaspettata tramite il suo profilo X.

Vos, saltata la trattativa per il trasferimento

—  

LEGGI ANCHE: Pulisic, la stella che non si può spegnere: il Milan deve blindarlo>>>

Ecco le parole del giornalista: "Salta la trattativa tra Milan e Losanna per Silvano Vos. Distanza economica (prestito oneroso + pagamento ingaggio) tra le parti".

Leggi anche
Calciomercato Milan, Romano: “Adli all’Al Shabab: operazione ai dettagli”
Il mercato dei sogni: l’elenco dei big a parametro zero del 2026

© RIPRODUZIONE RISERVATA