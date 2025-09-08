Calciomercato Milan, Romano: “Adli all’Al Shabab: operazione ai dettagli”

Calciomercato Milan, Adli all'Al Shabab. Romano fa il punto della situazione

"Nella giornata di oggi siamo in chiusura per Yacine Adli all’Al Shabab. Sarà un’operazione a titolo definitivo, la cifra potrà toccare i 6-7 milioni di euro, si sta lavorando a dei dettagli finali che riguardano sia il Milan, sia i contratti, sia l’ok definitivo del ragazzo alle condizioni. Ci sono i tassellini definitivi da sistemare ma ci si sta avvicinando all’uscita di Yacine Adli, pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Al Shabab se tutto andrà secondo i piani.