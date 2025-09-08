Calciomercato Milan, Romano: “Adli all’Al Shabab: operazione ai dettagli”

Calciomercato Milan, Adli all'Al Shabab. Romano fa il punto della situazione—
"Nella giornata di oggi siamo in chiusura per Yacine Adli all’Al Shabab. Sarà un’operazione a titolo definitivo, la cifra potrà toccare i 6-7 milioni di euro, si sta lavorando a dei dettagli finali che riguardano sia il Milan, sia i contratti, sia l’ok definitivo del ragazzo alle condizioni. Ci sono i tassellini definitivi da sistemare ma ci si sta avvicinando all’uscita di Yacine Adli, pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Al Shabab se tutto andrà secondo i piani.
Nelle ultime ore dell’operazione le parti rimangono caute fino in fondo, perché può succedere di avere qualche problema alla fine. Si sta lavorando agli ultimi dettagli col Milan e con gli agenti del giocatore per arrivare a dama. Sarebbe un’altra uscita del Milan in quella che è stata un’estate impegnatissima dal punto di vista delle uscite, oltre che per le entrate. Adli-Al Shabab è un discorso che procede a passi spediti verso il traguardo”.
