PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Romano: “Adli all’Al Shabab: operazione ai dettagli”

Calciomercato Milan, Romano: “Adli all’Al Shabab: operazione ai dettagli”

Calciomercato Milan: Adli vicino all’Al Shabab, Romano conferma e fa il punto della situazione sulla trattiva.
Francesco De Benedittis

Il calciomercato in Arabia non è ancora concluso, e il Milan può ancora approfittarne per trattare con l'Al Shabab la cessione del centrocampista franco-algerino Yacine Adli. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube Fabrizio Romano in Italiano, la trattativa sarebbe ormai ai dettagli finali. Si tratterebbe di una cessione a titolo definitivo, dalla quale il Milan incasserà circa 6-7 milioni di euro.

Le parti sono ancora al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli, anche lato giocatore. Una volta completata la trattativa, Yacine Adli diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al Shabab. Di seguito le parole di Romano.

Calciomercato Milan, Adli all'Al Shabab. Romano fa il punto della situazione

—  

"Nella giornata di oggi siamo in chiusura per Yacine Adli all’Al Shabab. Sarà un’operazione a titolo definitivo, la cifra potrà toccare i 6-7 milioni di euro, si sta lavorando a dei dettagli finali che riguardano sia il Milan, sia i contratti, sia l’ok definitivo del ragazzo alle condizioni. Ci sono i tassellini definitivi da sistemare ma ci si sta avvicinando all’uscita di Yacine Adli, pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Al Shabab se tutto andrà secondo i piani.

Nelle ultime ore dell’operazione le parti rimangono caute fino in fondo, perché può succedere di avere qualche problema alla fine. Si sta lavorando agli ultimi dettagli col Milan e con gli agenti del giocatore per arrivare a dama. Sarebbe un’altra uscita del Milan in quella che è stata un’estate impegnatissima dal punto di vista delle uscite, oltre che per le entrate. Adli-Al Shabab è un discorso che procede a passi spediti verso il traguardo”.

