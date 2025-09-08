Calciomercato Milan, Adli all’Al Shabab: accordo ai dettagli

Come riportato più volte nelle ultime ore, Yacine Adli è sempre più vicino all’Al Shabab. Sembrano ormai superati tutti i problemi legati alle commissioni e si tratterebbe solo di piccoli dettagli e di ore per l’ufficialità del suo passaggio nel campionato arabo, nello specifico proprio all’Al Shabab, squadra in cui gioca Yannick Carrasco e dove fino a qualche mese fa militava anche l’ex rossonero Giacomo Bonaventura.