Calciomercato Milan, Adli all’Al Shabab: accordo ai dettagli

Il mercato dell’Al Shabab, però, non si ferma qui. Secondo Pedullà, nel mirino del club arabo ci sarebbe anche un altro centrocampista della Serie A: si tratta di Niasse del Verona. Ricordiamo che il calciomercato in Arabia Saudita chiuderà l’11 settembre, motivo per cui le trattative verranno definite entro le prossime ore.
Ecco le parole di Schira su X: "Accordo di massima tra Yacine Adli e Al Shabab per un contratto fino al 2028. Il club saudita è ora pronto a pagare € 7,5 milioni a AC Milan . Ultimi dettagli, ma tutte le parti coinvolte nell'accordo sono fiduciose di concludere l'affare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA