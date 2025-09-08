Calciomercato Milan, Adli all’Al Shabab: accordo ai dettagli

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Adli sempre più vicino all’Al Shabab: cifre, dettagli e tempi per l’ufficialità del trasferimento.
Come riportato più volte nelle ultime ore, Yacine Adli è sempre più vicino all’Al Shabab. Sembrano ormai superati tutti i problemi legati alle commissioni e si tratterebbe solo di piccoli dettagli e di ore per l’ufficialità del suo passaggio nel campionato arabo, nello specifico proprio all’Al Shabab, squadra in cui gioca Yannick Carrasco e dove fino a qualche mese fa militava anche l’ex rossonero Giacomo Bonaventura.

A rivelare queste indiscrezioni sono stati Alfredo Pedullà e Nicolò Schira. Quest’ultimo ha aggiunto anche le cifre: il Milan incasserebbe circa 7,5 milioni di euro dalla cessione a titolo definitivo di Adli, che invece andrebbe a guadagnare circa 6 milioni di euro a stagione fino al 2028.

Il mercato dell’Al Shabab, però, non si ferma qui. Secondo Pedullà, nel mirino del club arabo ci sarebbe anche un altro centrocampista della Serie A: si tratta di Niasse del Verona. Ricordiamo che il calciomercato in Arabia Saudita chiuderà l’11 settembre, motivo per cui le trattative verranno definite entro le prossime ore.

Ecco le parole di Schira su X: "Accordo di massima tra Yacine Adli e Al Shabab per un contratto fino al 2028. Il club saudita è ora pronto a pagare € 7,5 milioni a AC Milan . Ultimi dettagli, ma tutte le parti coinvolte nell'accordo sono fiduciose di concludere l'affare".

