Allegri studia un Milan a più facce grazie alla duttilità di Nkunku

Milan, Nkunku accende i motori e si prepara al debutto — Finché Massimiliano Allegri insisterà con il 3-5-2, difficilmente Nkunku avrà spazio nel ruolo che predilige, come da sua stessa ammissione nella conferenza stampa di presentazione, ovvero quello del trequartista. Potrà, invece, trovare spazio come prima o seconda punta al fianco di uno tra Christian Pulisic e Rafael Leão.

Nel suo bagaglio tecnico, infatti, Nkunku ha qualità e duttilità tali tanto da poter giocare da '9', quanto per poter, invece, girare intorno ad un centravanti di riferimento. In attacco, nel corso della sua carriera, tra PSG, RB Lipsia e poi Chelsea, in fin dei conti, ha giocato praticamente in ogni posizione.

Tridente con Pulisic e Leão? Sì, ma non subito. A meno che ... — È anche logico pensare, secondo il quotidiano sportivo nazionale, che Pulisic, Leão e Nkunku possano giostrare in un tridente offensivo. A condizione, però, che si sacrifichino anche in copertura per dare una mano ai compagni del centrocampo e della difesa. Ci si potrà, comunque, arrivare con il tempo, non subito.

Intanto, però, sembra che Nkunku abbia già colpito e impressionato Allegri negli allenamenti a Milanello per talento, velocità, piedi e intelligenza. Un giocatore, insomma, che quando avrà raggiunto l'apice della forma sarà dura tenere fuori dalla formazione iniziale. Chissà che un giorno Allegri non sorprenda tutti, dunque, con la coppia Leão-Nkunku davanti e un Pulisic 'di fatica', a tutta fascia, per dare il cambio ad Alexis Saelemaekers.