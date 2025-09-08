Allegri blinda il Milan: difesa a tre per limitare i gol al passivo

Con i soldi di Thiaw, il Milan ha preso Koni De Winter dal Genoa (20 milioni di euro) e David Odugu dal Wolfsburg (10 milioni di euro). Non due titolari inamovibili e neanche due uomini di grande esperienza. Allegri, quindi, ha dovuto fare di necessità virtù, rinunciando (almeno in questa fase della stagione), al 4-3-3 che aveva in mente per il Milan optando per un più compatto, coriaceo e coperto 3-5-2. Con Fikayo Tomori e Strahinja Pavlović nel ruolo di 'braccetto' di destra e di sinistra ai lati di Gabbia. Unico elemento della difesa del Milan, per caratteristiche tecniche ed esperienza, in grado di giocare in mezzo ai tre. In attesa, ovviamente, di vedere all'opera De Winter e di capire che crescita avrà Odogu.
Nelle prime due giornate, un dato fa sorridere il Diavolo—
Risultato finora? Il quotidiano romano ha evidenziato come, dal punto di vista statistico, il Milan sia la squadra che ha concesso meno xGA (gol attesi subiti) nelle prime due giornate di campionato: 0.37 xG (gol attesi degli avversari) contro la Cremonese, 0.40 xG contro il Lecce. Almeno, già una prima inversione di tendenza rispetto alle prime due gare dell'anno passato, contro Torino e Parma, dove i rossoneri imbarcarono acqua da tutte le parti.
