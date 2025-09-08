Milan-Bologna, previsti i primi minuti in rossonero per Nkunku: il punto

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Christopher Nkunku , attaccante francese classe 1997 prelevato dal Milan nell'ultima sessione estiva di calciomercato , che si sta allenando a Milanello poiché non convocato dal Commissario Tecnico Didier Deschamps per gli impegni della Francia nelle qualificazioni mondiali.

Milan, Nkunku si prepara al debutto

L'ex PSG, RB Lipsia e Chelsea sta crescendo nella condizione fisica e, con tutta probabilità, in Milan-Bologna di domenica 14 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', troverà i suoi primi minuti da giocatore rossonero. Da capire solo se il tecnico Massimiliano Allegri lo utilizzerà dall'inizio, oppure a gara in corso. Partendo con la coppia d'attacco composta da Christian Pulisic e Rafael Leão.