Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Nkunku verso il debutto: i piani di Allegri per il francese

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Nkunku verso il debutto: i piani di Allegri per il francese

Milan-Bologna, previsti i primi minuti in rossonero per Nkunku: il punto
Christopher Nkunku, nuovo attaccante del Milan, esordirà quasi certamente in rossonero domenica sera a 'San Siro' contro il Bologna
Daniele Triolo Redattore 

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 prelevato dal Milan nell'ultima sessione estiva di calciomercato, che si sta allenando a Milanello poiché non convocato dal Commissario Tecnico Didier Deschamps per gli impegni della Francia nelle qualificazioni mondiali.

Milan, Nkunku si prepara al debutto

—  

L'ex PSG, RB Lipsia e Chelsea sta crescendo nella condizione fisica e, con tutta probabilità, in Milan-Bologna di domenica 14 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', troverà i suoi primi minuti da giocatore rossonero. Da capire solo se il tecnico Massimiliano Allegri lo utilizzerà dall'inizio, oppure a gara in corso. Partendo con la coppia d'attacco composta da Christian Pulisic e Rafael Leão.

LEGGI ANCHE

Nei piani di Allegri una coppia con Leão

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, colpo a zero per Allegri: proprio quello che gli serve >>>

L'idea della coppia Leão-Nkunku, ad ogni modo, è nei piani di Allegri. Andrà però trovata la giusta soluzione dal punto di vista tattico, perché poi proprio Pulisic o un centrocampista dovrebbero accomodarsi in panchina. Sembra difficile, infatti, che Allegri possa rinunciare ad Alexis Saelemaekers sulla fascia destra. Complicato, invece, contro il Bologna vedere nuovamente dall’inizio Santiago Giménez.

Leggi anche
Milan-Bologna con Leao in campo? Intanto Allegri gli chiede una cosa
Milan, gli attaccanti non mancano. Ma le idee sembrano poco chiare

© RIPRODUZIONE RISERVATA