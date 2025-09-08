Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Bologna con Leao in campo? Intanto Allegri gli chiede una cosa

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Bologna con Leao in campo? Intanto Allegri gli chiede una cosa

Milan, Leao 'vede' il Bologna: vicino il suo rientro in gruppo
Rafael Leao, attaccante del Milan, vicino a ricevere il via libera dai medici per tornare ad allenarsi con il gruppo e tornare a disposizione
Daniele Triolo Redattore 

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come, in casa Milan, ci siano attualmente i fari puntati sul ritorno in gruppo di Rafael Leao. L'attaccante portoghese, classe 1999, si era infortunato al polpaccio in Coppa Italia contro il Bari e ha saltato le due prime partite in Serie A contro Cremonese e Lecce: in questo lasso di tempo, è rimasto però sempre focalizzato sul lavoro individuale volto a farlo tornare in campo il prima possibile. Già dalla partita di domenica 14 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro' contro il Bologna.

Milan, Leao vicino al ritorno in campo

—  

Né il Milan né Leao hanno voluto correre rischi. Ora, però, il giocatore sta sempre meglio ed è vicino ad ottenere il semaforo verde dallo staff medico per tornare ad allenarsi in gruppo, agli ordini del tecnico Massimiliano Allegri. Il quale sta trasformando Leao da esterno offensivo da 4-3-3 in vero e proprio attaccante nel 3-5-2. Allegri vuole che Leao faccia il salto di qualità vicino alla porta: deve sentire maggiormente l'odore del gol.

LEGGI ANCHE

Allegri lo vuole più incisivo in zona gol

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, colpo a zero per Allegri: proprio quello che gli serve >>>

Allegri sa benissimo, secondo 'Tuttosport', che corsa e fantasia di Leao non si possono imbrigliare e che il nativo di Almada non sarà mai un numero 9 vero. Dandogli, però, gli stimoli giusti, Leao potrà arrivare allo step successivo, ovvero quello di poter essere più incisivo davanti ai portieri avversari. Il buon feeling instauratosi, sin da subito, tra Allegri e Leao potrà aiutare. Anche perché il primo lo sta lasciando più libero da compiti difensivi e maggiormente focalizzato sul fare male agli avversari. E il secondo ha tutta l'intenzione di dare qualcosa in più al suo allenatore.

Leggi anche
Milan, gli attaccanti non mancano. Ma le idee sembrano poco chiare
Prima pagina Tuttosport: “Israele-Italia, stasera ringhiate anche voi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA