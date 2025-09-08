Milan, Leao 'vede' il Bologna: vicino il suo rientro in gruppo

Allegri sa benissimo, secondo 'Tuttosport', che corsa e fantasia di Leao non si possono imbrigliare e che il nativo di Almada non sarà mai un numero 9 vero. Dandogli, però, gli stimoli giusti, Leao potrà arrivare allo step successivo, ovvero quello di poter essere più incisivo davanti ai portieri avversari. Il buon feeling instauratosi, sin da subito, tra Allegri e Leao potrà aiutare. Anche perché il primo lo sta lasciando più libero da compiti difensivi e maggiormente focalizzato sul fare male agli avversari. E il secondo ha tutta l'intenzione di dare qualcosa in più al suo allenatore.