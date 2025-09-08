Prima pagina Tuttosport: “Israele-Italia, stasera ringhiate anche voi”

Non è andata bene, invece, nel tennis a Jannik Sinner. Il fuoriclasse italiano, infatti, ha perso, 1-3, la finale degli US Open contro il fortissimo spagnolo Carlos Alcaraz. Quest'ultimo si è preso il torneo e ha scavalcato Sinner in vetta alla classifica mondiale: ora è lui il numero uno al mondo.
Chiosa con il calcio e con Israele-Italia, partita del Gruppo I della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Si giocherà a Debrecen (Ungheria), campo neutro: agli Azzurri del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso servirà soltanto la vittoria per continuare a sperare nella kermesse iridata.
