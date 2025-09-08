Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: 'Israele-Italia, stasera ringhiate anche voi'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 8 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 8 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria, 3-2, dell'Italia sulla Turchia nella finale mondiale di volley femminile: le Azzurre hanno riconquistato il titolo dopo 23 anni di astinenza.

Non è andata bene, invece, nel tennis a Jannik Sinner. Il fuoriclasse italiano, infatti, ha perso, 1-3, la finale degli US Open contro il fortissimo spagnolo Carlos Alcaraz. Quest'ultimo si è preso il torneo e ha scavalcato Sinner in vetta alla classifica mondiale: ora è lui il numero uno al mondo.

Chiosa con il calcio e con Israele-Italia, partita del Gruppo I della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Si giocherà a Debrecen (Ungheria), campo neutro: agli Azzurri del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso servirà soltanto la vittoria per continuare a sperare nella kermesse iridata.

