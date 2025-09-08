Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Israele-Italia, Gattuso cerca gol”

Agli US Open di tennis , invece, il nostro Jannik Sinner ha perso, 1-3 , contro lo spagnolo Carlos Alcaraz : sfumato il torneo per l'altoatesino, oltre che la posizione di numero uno al mondo, ora nelle mani del rivale.

Quindi, spazio al calcio perché stasera, alle ore 20:45, a Debrecen (Ungheria), si disputerà Israele-Italia, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e Gennaro Gattuso, Commissario Tecnico degli Azzurri, cerca i gol da Mateo Retegui e Moise Kean.