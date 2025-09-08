Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Israele-Italia, Gattuso cerca gol”

Pianeta Milan
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 8 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 8 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il volley femminile: battendo la Turchia in finale, l'Italia si è laureata campione del mondo!

Agli US Open di tennis, invece, il nostro Jannik Sinner ha perso, 1-3, contro lo spagnolo Carlos Alcaraz: sfumato il torneo per l'altoatesino, oltre che la posizione di numero uno al mondo, ora nelle mani del rivale.

Quindi, spazio al calcio perché stasera, alle ore 20:45, a Debrecen (Ungheria), si disputerà Israele-Italia, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e Gennaro Gattuso, Commissario Tecnico degli Azzurri, cerca i gol da Mateo Retegui e Moise Kean.

