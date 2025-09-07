Jacobelli: “Finalmente abbiamo trovato l’Italia di 11 Ringhio”

Italia, Jacobelli su Gattuso

"E dentro quelle taniche, scrive ancora, ha trovato la benzina per ripartire. Finalmente abbiamo trovato l'Italia di 11 Ringhio. Ricordate l'Italia neghittosa, indolente e pusillanime sbattuta dall'Europeo quattordici mesi fa? E avete presente la squadra squinternata, brutta e senz'anima, strapazzata dai vichinghi in giugno, poi faticosamente capace di battere la Moldavia, dopo aver rischiato di prenderle".