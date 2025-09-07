Jacobelli: “Finalmente abbiamo trovato l’Italia di 11 Ringhio”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato della vittoria dell'Italia contro l'Estonia per 5-0 soffermandosi in particolare su Gennaro Gattuso
"Non le vedeva nessuno. Eppure nella mente e nel cuore di Gattuso sicuramente c'erano quelle due taniche piene di passione, di orgoglio, di entusiasmo che, quand'era alto così soffiava ai pescatori di Schiavonea, trasformandoli nei pali di una porta improvvisata". Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato della vittoria dell'Italia contro l'Estonia per 5-0 soffermandosi in particolare su Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole nel pezzo per 'Tuttosport'.
Italia, Jacobelli su Gattuso
"E dentro quelle taniche, scrive ancora, ha trovato la benzina per ripartire. Finalmente abbiamo trovato l'Italia di 11 Ringhio. Ricordate l'Italia neghittosa, indolente e pusillanime sbattuta dall'Europeo quattordici mesi fa? E avete presente la squadra squinternata, brutta e senz'anima, strapazzata dai vichinghi in giugno, poi faticosamente capace di battere la Moldavia, dopo aver rischiato di prenderle".