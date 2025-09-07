Milan, Balentien il “mini Leao” che ha già stregato Allegri

Dall’ADO Den Haag al Milan passando per un provino col PSG: Balentien debutta in Serie A e convince già Allegri.
L’estate di Cheveyo Balentien è stata ricca di emozioni. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, prima di trasferirsi al Milan dall’ADO Den Haag - club olandese nel quale, con l’Under 19, ha messo a referto 24 gol e 12 assist nella scorsa stagione - l’attaccante aveva sostenuto un provino con il Paris Saint-Germain. Il test era stato superato, ma l’imprevisto delle liste piene nella squadra B parigina ha impedito il suo approdo nella capitale francese.
Milan, ecco Balentien
Tornato in Olanda, Balentien ci è rimasto per poco: è subito arrivata la chiamata del Milan, che lo ha acquistato a titolo definitivo facendogli firmare un contratto fino al 2025. Con i rossoneri è arrivato anche l’esordio in Serie A, all’87’ di Lecce-Milan, vinto 0-2 dai rossoneri. Fin da subito ha messo in mostra qualità importanti, tanto da sembrare a tratti un "mini-Leao".