Milan, Balentien il “mini Leao” che ha già stregato Allegri

Milan, la favola di Balentien: dal provino al PSG al debutto in Serie A
Dall’ADO Den Haag al Milan passando per un provino col PSG: Balentien debutta in Serie A e convince già Allegri.
Francesco De Benedittis

L’estate di Cheveyo Balentien è stata ricca di emozioni. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, prima di trasferirsi al Milan dall’ADO Den Haag - club olandese nel quale, con l’Under 19, ha messo a referto 24 gol e 12 assist nella scorsa stagione - l’attaccante aveva sostenuto un provino con il Paris Saint-Germain. Il test era stato superato, ma l’imprevisto delle liste piene nella squadra B parigina ha impedito il suo approdo nella capitale francese.

Milan, ecco Balentien

Tornato in Olanda, Balentien ci è rimasto per poco: è subito arrivata la chiamata del Milan, che lo ha acquistato a titolo definitivo facendogli firmare un contratto fino al 2025. Con i rossoneri è arrivato anche l’esordio in Serie A, all’87’ di Lecce-Milan, vinto 0-2 dai rossoneri. Fin da subito ha messo in mostra qualità importanti, tanto da sembrare a tratti un "mini-Leao".

Il paragone non è casuale: alto 189 cm, velocissimo, abile nel dribbling e con un mancino molto educato, Balentien ricorda per caratteristiche il portoghese, pur avendo margini tutti suoi. Un potenziale campione che Allegri tiene d’occhio, anche se per ora continuerà a essere un punto fermo del Milan Futuro in Serie D.

 

