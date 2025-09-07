Rabiot al centro del Milan di Allegri? Prima deve ritrovare la forma

Il Milan di Allegri ha acquistato Adrien Rabiot all'ultimo giorno di calciomercato. Una buona notizia per il tecnico livornese. È nota infatti la sua passione per i centrocampisti fisici e bravi ad inserirsi in area di rigore. Rabiot rispecchia a pieno il prototipo di calciatore con queste caratteristiche. Alla Juventus i due hanno già lavorato insieme per tre stagioni. Come sottolinea l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', la mezzala francese ha disputato 128 partite con Max in panchina, mettendo a referto 16 gol. Nello specifico, le reti segnate sono state 0 al primo anno, 11 al secondo e 5 al terzo. Nella sua nuova avventura rossonera, Allegri spera di ritrovare quel centrocampista in grado di raggiungere o almeno avvicinarsi alla doppia cifra di reti. La stagione scorsa - passata al Marsiglia - ha dato segnali confortanti in merito: 10 gol in 32 presenze.