Rabiot al centro del Milan di Allegri? Prima deve ritrovare la forma

Rabiot sarà titolare? Molto difficile. L'ex Juventus si presenterà per la prima volta a Milanello mercoledì. Ciò, unito alla sua forma fisica (che non può essere delle migliori), fa presumere che si accomoderà in panchina, pronto a entrare a gara in corso. Esattamente come gli è successo qualche giorno fa durante Ucraina-Francia, gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il CT Deschamps l'ha sempre ritenuto un elemento importante della Nazionale transalpina. È presto destinato ad esserlo anche nel Milan. Per caratteristiche, infatti, Rabiot sembra perfetto per ricoprire il ruolo di centrocampista-incursore che Allegri vuole spesso in campo. Si giocherà dunque una maglia da titolare con Loftus-Cheek. Al fianco di uno dei due, verranno impiegati con ogni probabilità Fofana, a cui sono affidati i compiti più difensivi, e Modric, al quale è affidata la regia della squadra.
