Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Rabiot al centro del Milan di Allegri? Prima deve ritrovare la forma

RASSEGNA STAMPA

Rabiot al centro del Milan di Allegri? Prima deve ritrovare la forma

Rabiot al centro del Milan di Allegri? Prima deve ritrovare la forma
Adrien Rabiot è arrivato al Milan all'ultimo giorno di calciomercato. Sarà un titolare fisso della squadra di Massimiliano Allegri?
Redazione PM

Il Milan di Allegri ha acquistato Adrien Rabiot all'ultimo giorno di calciomercato. Una buona notizia per il tecnico livornese. È nota infatti la sua passione per i centrocampisti fisici e bravi ad inserirsi in area di rigore. Rabiot rispecchia a pieno il prototipo di calciatore con queste caratteristiche. Alla Juventus i due hanno già lavorato insieme per tre stagioni. Come sottolinea l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', la mezzala francese ha disputato 128 partite con Max in panchina, mettendo a referto 16 gol. Nello specifico, le reti segnate sono state 0 al primo anno, 11 al secondo e 5 al terzo. Nella sua nuova avventura rossonera, Allegri spera di ritrovare quel centrocampista in grado di raggiungere o almeno avvicinarsi alla doppia cifra di reti. La stagione scorsa - passata al Marsiglia - ha dato segnali confortanti in merito: 10 gol in 32 presenze.

Allegri ritrova Rabiot: sarà un punto fermo del Milan?

—  

Si tratta di un nuovo inizio per lui. Come sottolinea la rosea, Rabiot dovrà prima ritrovare la forma fisica e il ritmo partita. Il francese, infatti, non gioca una gara intera da Ferragosto. Questo a causa della rissa con il suo ex compagno Rowe al termine della prima giornata di Ligue 1. In seguito a questo spiacevole episodio, entrambi sono stati messi fuori rosa e successivamente ceduti sul mercato. Rabiot è finito al Milan ma anche Rowe è approdato in Serie A, al Bologna. Curiosità: i due si affronteranno da avversari tra una settimana, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri, 100 giorni di rivoluzione: Milan, la svolta parte dalla difesa a tre e dal nuovo Leao

Rabiot sarà titolare? Molto difficile. L'ex Juventus si presenterà per la prima volta a Milanello mercoledì. Ciò, unito alla sua forma fisica (che non può essere delle migliori), fa presumere che si accomoderà in panchina, pronto a entrare a gara in corso. Esattamente come gli è successo qualche giorno fa durante Ucraina-Francia, gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il CT Deschamps l'ha sempre ritenuto un elemento importante della Nazionale transalpina. È presto destinato ad esserlo anche nel Milan. Per caratteristiche, infatti, Rabiot sembra perfetto per ricoprire il ruolo di centrocampista-incursore che Allegri vuole spesso in campo. Si giocherà dunque una maglia da titolare con Loftus-Cheek. Al fianco di uno dei due, verranno impiegati con ogni probabilità Fofana, a cui sono affidati i compiti più difensivi, e Modric, al quale è affidata la regia della squadra.

Leggi anche
Adli in partenza, il Milan sfoltisce la rosa in Arabia e non solo
Allegri, 100 giorni di rivoluzione: Milan, la svolta parte dalla difesa a tre e dal nuovo Leao

© RIPRODUZIONE RISERVATA