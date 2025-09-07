Pianeta Milan
Rabiot e il suo nuovo inizio: una rifondazione totale del Milan

Il Milan si prepara a una svolta epocale a centrocampo, e il protagonista di questa rivoluzione si chiama Adrien Rabiot
Il Milan si prepara a una svolta epocale a centrocampo, e il protagonista di questa rivoluzione si chiama Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, arrivato all'ultimo giorno di mercato, è pronto a prendersi il cuore del reparto, con pieni poteri e la fiducia incondizionata di mister Allegri, suo grande estimatore.

Come riferito dal Corriere dello Sport, dopo un anno e mezzo dall'ultima partita giocata in Italia con la maglia della Juventus, proprio contro il Bologna, Rabiot è pronto a un nuovo inizio, che non a caso avverrà proprio contro i felsinei, il prossimo avversario del Milan. Questo ritorno in campo, dopo il suo rientro in nazionale con la Francia, dimostra la sua grande voglia di riscatto e di rilancio.

L'arrivo di Rabiot: un centrocampo rifondato per il Milan

Il Milan ha salutato Reijnders, autore di ben 15 reti nella scorsa stagione, ma ha trovato in Rabiot un degno sostituto. Con dieci gol segnati nell'ultima stagione e cinque anni di esperienza in Serie A, il francese si presenta con un curriculum di tutto rispetto.

Condizione e prospettive future

Rabiot è tornato in campo con la nazionale francese, partecipando alle qualificazioni per il Mondiale. Questo gli ha permesso di ritrovare la forma fisica, e si presenta a Milano pronto per essere impiegato fin da subito, magari già dal primo minuto contro il Bologna. Un avversario che conosce bene e al quale ha già segnato in passato.

Il suo arrivo segna un nuovo capitolo per il Milan, che con una campagna acquisti basata su trasferimenti a titolo definitivo, ha ricaricato le energie in vista di una stagione che si prospetta ricca di sfide.

