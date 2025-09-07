Rabiot e il suo nuovo inizio: una rifondazione totale del Milan

Il Milan ha salutato Reijnders , autore di ben 15 reti nella scorsa stagione, ma ha trovato in Rabiot un degno sostituto. Con dieci gol segnati nell'ultima stagione e cinque anni di esperienza in Serie A , il francese si presenta con un curriculum di tutto rispetto.

Condizione e prospettive future

Rabiot è tornato in campo con la nazionale francese, partecipando alle qualificazioni per il Mondiale. Questo gli ha permesso di ritrovare la forma fisica, e si presenta a Milano pronto per essere impiegato fin da subito, magari già dal primo minuto contro il Bologna. Un avversario che conosce bene e al quale ha già segnato in passato.