Rabiot e il suo nuovo inizio: una rifondazione totale del Milan

L'arrivo di Rabiot: un centrocampo rifondato per il Milan—
Il Milan ha salutato Reijnders, autore di ben 15 reti nella scorsa stagione, ma ha trovato in Rabiot un degno sostituto. Con dieci gol segnati nell'ultima stagione e cinque anni di esperienza in Serie A, il francese si presenta con un curriculum di tutto rispetto.
Condizione e prospettive future—
Rabiot è tornato in campo con la nazionale francese, partecipando alle qualificazioni per il Mondiale. Questo gli ha permesso di ritrovare la forma fisica, e si presenta a Milano pronto per essere impiegato fin da subito, magari già dal primo minuto contro il Bologna. Un avversario che conosce bene e al quale ha già segnato in passato.
Il suo arrivo segna un nuovo capitolo per il Milan, che con una campagna acquisti basata su trasferimenti a titolo definitivo, ha ricaricato le energie in vista di una stagione che si prospetta ricca di sfide.
