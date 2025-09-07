Calciomercato Milan: i rossoneri hanno già scelto il nome in difesa!

Il calciomercato estivo si è chiuso da una settimana, ma i tifosi del Milan non hanno ancora avuto modo di vedere all'opera la maggior parte dei nuovi acquisti. La pausa dovuta alle nazionali ha tenuto i riflettori lontani da Milanello. Con il ritorno dei giocatori e la ripresa della Serie A, è il momento di fare un primo bilancio su una campagna acquisti che ha visto il club rossonero protagonista sia in entrata, quanto che in uscita. PROSSIMA SCHEDA