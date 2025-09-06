"170 milioni investiti in cartellini. A coprire questa ingente somma hanno provveduto le 27 cessioni, capaci di procurare un gruzzolo di 165 milioni". Franco Ordine, giornalista, fa il punto sul mercato estivo del Milan con i numeri in entrata e in uscita. Ecco il suo parere su 'Il Giornale': "Questo dato fa dire a quelli che si intendono di numeri dentro casa Milan che tutta la raccolta delle cessioni è stata reinvestita negli acquisti".
Mercato Milan, perché non sono arrivati la punta e il difensore? Parla Ordine
Mercato Milan, perché non sono arrivati la punta e il difensore? Parla Ordine
Franco Ordine, giornalista, fa il punto sul mercato estivo del Milan con i numeri in entrata e in uscita. Ecco il suo parere
Milan, Ordine sul mercato—
Ordine continua con il suo parere sul mercato: "Le due spine nel fianco restano il mancato centravanti alla Giroud e il difensore di grande esperienza: nel primo caso le fonti confermano la paternità della Roma nella proposta di scambio Gimenez-Dovbyk; nel secondo, leggi Akanji, la spiegazione fornita è quella di non allargare in misura eccessiva il numero della rosa poiché l’acquisto di Odogu, concluso nelle ultime ore di calciomercato, era stato già raggiunto molti giorni prima".
