Mercato Milan, perché non sono arrivati la punta e il difensore? Parla Ordine

Milan, Ordine: 'Due spine nel fianco'. I motivi sul mancato difensore e punta
Franco Ordine, giornalista, fa il punto sul mercato estivo del Milan con i numeri in entrata e in uscita. Ecco il suo parere
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"170 milioni investiti in cartellini. A coprire questa ingente somma hanno provveduto le 27 cessioni, capaci di procurare un gruzzolo di 165 milioni". Franco Ordine, giornalista, fa il punto sul mercato estivo del Milan con i numeri in entrata e in uscita. Ecco il suo parere su 'Il Giornale': "Questo dato fa dire a quelli che si intendono di numeri dentro casa Milan che tutta la raccolta delle cessioni è stata reinvestita negli acquisti".

Milan, Ordine sul mercato

—  

Ordine continua con il suo parere sul mercato: "Le due spine nel fianco restano il mancato centravanti alla Giroud e il difensore di grande esperienza: nel primo caso le fonti confermano la paternità della Roma nella proposta di scambio Gimenez-Dovbyk; nel secondo, leggi Akanji, la spiegazione fornita è quella di non allargare in misura eccessiva il numero della rosa poiché l’acquisto di Odogu, concluso nelle ultime ore di calciomercato, era stato già raggiunto molti giorni prima".

LEGGI ANCHE: Il "caso" esuberi: il Milan cerca una soluzione per Adli e Origi

Questo il punto di Ordine sul mercato del Milan.

