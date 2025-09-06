Pianeta Milan
RASSEGNA STAMPA

Il ritorno del Condor: Galliani e il Milan, la trattativa è più di una suggestione

Il ritorno del Condor: Galliani e il Milan, la trattativa è più di una suggestione - immagine 1
L'odore del ritorno è nell'aria. L'ex amministratore delegato, Adriano Galliani, è pronto a far ritorno nel suo vecchio club: il Milan
Alessia Scataglini
L'odore del ritorno è nell'aria. Il calcio, si sa, vive di cicli e di amori che sembrano finire per poi riaccendersi in modo inaspettato. E a Milanello, in questi giorni, l'aria che si respira è quella di un grande e atteso ritorno: quello di Adriano Galliani. L'ex amministratore delegato, figura iconica dei successi rossoneri, non è più solo una suggestione, ma una possibilità concreta. Il suo rientro nel club è legato a un nodo: la vendita del Monza

Galliani-Milan, la storia continua? L'asse con Ibra e la svolta vicina

La trattativa che porterà il Monza dal gruppo Fininvest al fondo americano Beckett Layne Ventures è al centro di tutto. Il closing, previsto dopo il 10 settembre, è l'unica condizione che permetterà a Galliani di lasciare la Brianza. Fininvest non vuole rischiare di lasciare il club senza una figura di riferimento in caso di un eventuale fallimento della cessione. Solo quando gli atti notarili saranno firmati e i bonifici depositati, il cammino di Galliani verso Casa Milan  sarà libero da ostacoli.

Un ruolo di vertice e l'eredità di Ibra

Come riferito da Tuttosport, la spinta decisiva per il rientro di Galliani arriva da un alleato insospettabile quanto influente: Zlatan Ibrahimovic. L'ex campione svedese, ora uomo di fiducia di Gerry Cardinale, avrebbe caldeggiato con forza il nome del "Condor". I contatti diretti tra Galliani e Cardinale ci sono già stati in estate, e si parla persino di documenti pronti per essere finalizzati.

Il ruolo di Galliani non sarà di rappresentanza, ma di sostanza. Le ipotesi spaziano da quella di consigliere speciale di Cardinale, con deleghe da "ministro degli esteri" del club, a un incarico di punta nella struttura dirigenziale. L'obiettivo è chiaro: innalzare il peso politico del Milan in Lega, affiancando l'attuale presidente Paolo Scaroni senza, però, sostituirlo. Galliani potrebbe persino riportare al Milan un suo storico braccio destro, Mauro Bianchessi, per rafforzare il settore giovanile.

Il ricongiungimento con Allegri

Un'ulteriore suggestione che si fa strada è il ricongiungimento con Massimiliano Allegri, l'allenatore che Galliani scelse quindici anni fa e che difese a spada tratta fino all'ultimo. La storia, insomma, potrebbe tornare a ripetersi, con il "Condor" di nuovo al centro del progetto rossonero.

