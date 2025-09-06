Il ritorno del Condor: Galliani e il Milan, la trattativa è più di una suggestione

L'odore del ritorno è nell'aria. Il calcio, si sa, vive di cicli e di amori che sembrano finire per poi riaccendersi in modo inaspettato. E a Milanello, in questi giorni, l'aria che si respira è quella di un grande e atteso ritorno: quello di Adriano Galliani. L'ex amministratore delegato, figura iconica dei successi rossoneri, non è più solo una suggestione, ma una possibilità concreta. Il suo rientro nel club è legato a un nodo: la vendita del Monza