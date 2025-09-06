Allegri, dal dominio al cantiere aperto: ecco perché questa volta è diverso

Anche alla Juventus, nel 2014, Allegri trovò una "corazzata" già vincente, reduce da tre scudetti consecutivi con Antonio Conte. Con la sua guida, la squadra continuò a dominare il campionato, conquistando altri cinque scudetti, quattro Coppe Italia e arrivando per due volte in finale di Champions League. La sua seconda esperienza in bianconero, pur più travagliata, si concluse comunque con tre qualificazioni in Champions e una Coppa Italia, a dimostrazione della sua capacità di ottenere risultati anche in contesti complessi.
La vera sfida comincia adesso—
Il Milan attuale, però, è un'incognita. La rosa è molto diversa da quelle che Allegri ha gestito in passato e non è paragonabile a quelle ricche di stelle che ha allenato al Milan e alla Juventus. Per questo motivo, i primi 100 giorni sono stati solo un preludio. La vera sfida per Allegri inizierà dopo la sosta per le nazionali. Sarà in quel momento che il tecnico dovrà dimostrare la sua capacità di costruire una squadra solida e vincente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA