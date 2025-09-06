Allegri, dal dominio al cantiere aperto: ecco perché questa volta è diverso

La vera sfida comincia adesso

Il Milan attuale, però, è un'incognita. La rosa è molto diversa da quelle che Allegri ha gestito in passato e non è paragonabile a quelle ricche di stelle che ha allenato al Milan e alla Juventus. Per questo motivo, i primi 100 giorni sono stati solo un preludio. La vera sfida per Allegri inizierà dopo la sosta per le nazionali. Sarà in quel momento che il tecnico dovrà dimostrare la sua capacità di costruire una squadra solida e vincente.