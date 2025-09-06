Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: 'Sì, è l'Italia giusta! 5-0 all'Estonia'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 6 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 6 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre esultando per la bella vittoria della Nazionale Italiana, nel giorno del debutto sulla panchina azzurra del nuovo Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, allo stadio 'Atleti Azzurri d'Italia' di Bergamo contro l'Estonia.

Un perentorio 5-0, tutto maturato nella ripresa, grazie alle reti di Moise Kean, Mateo Retegui (doppietta), Giacomo Raspadori e Alessandro Bastoni, che rilancia le chance dell'Italia nel Gruppo I della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Lunedì sera, a Debrecen (Ungheria), la grande occasione per andare a riprendere Israele.

Spazio, ai temi del campionato: intervista in esclusiva ad Alessandro Matri, che vede possibile una Juventus vincitrice dello Scudetto a fine stagione, ma anche al Torino. La squadra granata, infatti, per il quotidiano torinese somiglia ad un albergo. Continuo viavai di giocatori, soltanto Valentino Lazaro e Nikola Vlašić indossano la maglia del Toro da almeno tre stagioni.

