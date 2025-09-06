Prima pagina Tuttosport: “Sì, è l’Italia giusta! 5-0 all’Estonia”

Un perentorio 5-0, tutto maturato nella ripresa, grazie alle reti di Moise Kean, Mateo Retegui (doppietta), Giacomo Raspadori e Alessandro Bastoni, che rilancia le chance dell'Italia nel Gruppo I della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Lunedì sera, a Debrecen (Ungheria), la grande occasione per andare a riprendere Israele.
Spazio, ai temi del campionato: intervista in esclusiva ad Alessandro Matri, che vede possibile una Juventus vincitrice dello Scudetto a fine stagione, ma anche al Torino. La squadra granata, infatti, per il quotidiano torinese somiglia ad un albergo. Continuo viavai di giocatori, soltanto Valentino Lazaro e Nikola Vlašić indossano la maglia del Toro da almeno tre stagioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA