Quotidiani sportivi, le prime pagine: “Italia, buona la prima per Gattuso”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina alla vittoria, maturata allo stadio 'Atleti azzurri d'Italia' di Bergamo, dell'Italia contro l'Estonia in una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Un perentorio 5-0, quello della Nazionale Italiana, maturato interamente nella ripresa.
Sblocca il punteggio Moise Kean, quindi vanno in gol anche Mateo Retegui (doppietta), Giacomo Raspadori e, nel recupero, Alessandro Bastoni. Ottimo esordio, quindi, per Gennaro Gattuso nel ruolo di Commissario Tecnico degli Azzurri.
Ora, l'Italia sarà chiamata a vincere in Ungheria, campo neutro, contro Israele, per alimentare le speranze di prendere parte alla rassegna iridata dell'anno venturo. La Norvegia, capolista del Gruppo I, è lontana ma non irraggiungibile e i prossimi avversari sono lì, soltanto da agganciare con un successo. PROSSIMA SCHEDA
