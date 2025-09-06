Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Italia spacca, travolta l’Estonia”

Sblocca il punteggio Moise Kean, quindi vanno in gol anche Mateo Retegui (doppietta), Giacomo Raspadori e, nel recupero, Alessandro Bastoni. Ottimo esordio, quindi, per Gennaro Gattuso nel ruolo di Commissario Tecnico degli Azzurri.
Ora, l'Italia sarà chiamata a vincere in Ungheria, campo neutro, contro Israele, per alimentare le speranze di prendere parte alla rassegna iridata dell'anno venturo. La Norvegia, capolista del Gruppo I, è lontana ma non irraggiungibile e i prossimi avversari sono lì, soltanto da agganciare con un successo.
