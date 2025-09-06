Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Italia spacca, travolta l’Estonia”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 6 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 6 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina alla vittoria, maturata allo stadio 'Atleti azzurri d'Italia' di Bergamo, dell'Italia contro l'Estonia in una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Un perentorio 5-0, quello della Nazionale Italiana, maturato interamente nella ripresa.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 6 settembre 2025

Sblocca il punteggio Moise Kean, quindi vanno in gol anche Mateo Retegui (doppietta), Giacomo Raspadori e, nel recupero, Alessandro Bastoni. Ottimo esordio, quindi, per Gennaro Gattuso nel ruolo di Commissario Tecnico degli Azzurri.

Ora, l'Italia sarà chiamata a vincere in Ungheria, campo neutro, contro Israele, per alimentare le speranze di prendere parte alla rassegna iridata dell'anno venturo. La Norvegia, capolista del Gruppo I, è lontana ma non irraggiungibile e i prossimi avversari sono lì, soltanto da agganciare con un successo.

