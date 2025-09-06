Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Italia spacca, travolta l’Estonia”

Ora, l'Italia sarà chiamata a vincere in Ungheria, campo neutro, contro Israele, per alimentare le speranze di prendere parte alla rassegna iridata dell'anno venturo. La Norvegia, capolista del Gruppo I, è lontana ma non irraggiungibile e i prossimi avversari sono lì, soltanto da agganciare con un successo.