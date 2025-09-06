Milan, parte la rincorsa di Giménez a un posto da titolare in rossonero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, tra qualche giorno, i tifosi del Milan ritroveranno a Milanello il 'Bebote', Santiago Giménez , che ha vissuto un'estate piuttosto particolare (eufemismo). Il club di Via Aldo Rossi, infatti, ha provato fino all'ultimo del calciomercato estivo ad inserirlo in uno scambio con Artem Dovbyk della Roma , ma senza esito.

Milan, Giménez è rimasto e lotterà per un posto

In quel vortice di notizie di mercato, confermate pubblicamente dal direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, Giménez - ha evidenziato la 'rosea', ha comunque trovato una sua stabilità. Dentro e fuori dal terreno di gioco. In campo, a Lecce, dove ha giocato titolare, ha commesso, è vero, un grande errore sotto porta. Ma ha anche segnato un bellissimo gol. Purtroppo annullato per pochissimi centimetri di fuorigioco.