Milan, parte la rincorsa di Giménez a un posto da titolare in rossonero

Fuori dal campo, invece, Giménez ha sempre mantenuto la propria posizione. Ha sempre detto di voler restare rossonero e di volersi giocare un posto nonostante la concorrenza, folta, nel reparto offensivo della compagine allenata da Massimiliano Allegri. Nel calciomercato invernale aveva scelto e voluto fortemente il Milan, squadra per cui tifava da bambino. Per il messicano classe 2001, partire non ha mai rappresentato un'opzione.
Le partite con la Nazionale potranno servirgli per il morale—
Giménez parte dietro a Christian Pulisic, Rafael Leão e Christopher Nkunku nelle gerarchie di Allegri, ma la sua rincorsa per un posto da titolare nel Milan è appena partita. Le amichevoli che disputerà con il suo Messico contro Giappone e Corea del Sud, magari, gli serviranno per mettere minuti nelle gambe e, perché no, saranno utili affinché torni a Milanello rinfrancato nell'umore e nel morale.
