Giménez si tiene stretto il Milan e punta al bersaglio grosso: ecco quale

Milan, parte la rincorsa di Giménez a un posto da titolare in rossonero
Estate particolare per Santiago Giménez: è rimasto al Milan, alla fine, ma è dietro nelle gerarchie dell'allenatore. Le capovolgerà?
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, tra qualche giorno, i tifosi del Milan ritroveranno a Milanello il 'Bebote', Santiago Giménez, che ha vissuto un'estate piuttosto particolare (eufemismo). Il club di Via Aldo Rossi, infatti, ha provato fino all'ultimo del calciomercato estivo ad inserirlo in uno scambio con Artem Dovbyk della Roma, ma senza esito.

Milan, Giménez è rimasto e lotterà per un posto

In quel vortice di notizie di mercato, confermate pubblicamente dal direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, Giménez - ha evidenziato la 'rosea', ha comunque trovato una sua stabilità. Dentro e fuori dal terreno di gioco. In campo, a Lecce, dove ha giocato titolare, ha commesso, è vero, un grande errore sotto porta. Ma ha anche segnato un bellissimo gol. Purtroppo annullato per pochissimi centimetri di fuorigioco.

Fuori dal campo, invece, Giménez ha sempre mantenuto la propria posizione. Ha sempre detto di voler restare rossonero e di volersi giocare un posto nonostante la concorrenza, folta, nel reparto offensivo della compagine allenata da Massimiliano Allegri. Nel calciomercato invernale aveva scelto e voluto fortemente il Milan, squadra per cui tifava da bambino. Per il messicano classe 2001, partire non ha mai rappresentato un'opzione.

Le partite con la Nazionale potranno servirgli per il morale

Giménez parte dietro a Christian Pulisic, Rafael Leão e Christopher Nkunku nelle gerarchie di Allegri, ma la sua rincorsa per un posto da titolare nel Milan è appena partita. Le amichevoli che disputerà con il suo Messico contro Giappone e Corea del Sud, magari, gli serviranno per mettere minuti nelle gambe e, perché no, saranno utili affinché torni a Milanello rinfrancato nell'umore e nel morale.

