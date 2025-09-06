Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Nkunku cerca la forma migliore. Ma ha già impressionato Allegri

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Nkunku cerca la forma migliore. Ma ha già impressionato Allegri

Milan, Nkunku cerca la forma migliore. Ma ha già impressionato Allegri
Christopher Nkunku, uno degli ultimi acquisti del Milan, si sta duramente allenando a Milanello per ritrovare lo smalto dei giorni migliori
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di Milan, si è anche soffermata su Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 che i rossoneri hanno prelevato dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita nell'ultima finestra estiva di calciomercato.

Milan, Nkunku si allena duramente a Milanello

—  

L'ex anche di PSG e RB Lipsia cerca la forma migliore in questi giorni di allenamento a Milanello. A differenza, però, di Rafael Leão, non perché stia tornando da un infortunio, bensì per la preparazione atletica fatta 'a ostacoli' nei mesi precedenti. Nkunku, infatti, ha giocato il Mondiale per Club negli U.S.A. con i 'Blues' fino a metà luglio, poi ha ripreso ad allenarsi, ad agosto, a Londra con un preparatore dedicato ai giocatori in lista di partenza.

LEGGI ANCHE

Alla ripresa della Serie A, probabilmente in panchina

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, “arrivederci a gennaio”: Allegri lo attende con ansia >>>

Pertanto, a intensità ridotta e senza giocare in Premier League, Nkunku è arrivato al Milan meno allenato di altri giocatori. Secondo la 'rosea', però, a Milanello però si è inserito in fretta, e ultimamente ha accelerato. Con la sua velocità ha già impressionato l'allenatore Massimiliano Allegri. I tifosi rossoneri lo conosceranno a partire da Milan-Bologna di domenica 14 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Probabilmente da subentrato, in futuro si vedrà.

Leggi anche
Leao punta al ritorno in gruppo: la sensazione per Milan-Bologna
Milan, Bianchin: “Odogu è sorridente oltre ogni altra cosa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA