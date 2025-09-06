Milan, Nkunku cerca la forma migliore. Ma ha già impressionato Allegri

Pertanto, a intensità ridotta e senza giocare in Premier League, Nkunku è arrivato al Milan meno allenato di altri giocatori. Secondo la 'rosea', però, a Milanello però si è inserito in fretta, e ultimamente ha accelerato. Con la sua velocità ha già impressionato l'allenatore Massimiliano Allegri. I tifosi rossoneri lo conosceranno a partire da Milan-Bologna di domenica 14 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Probabilmente da subentrato, in futuro si vedrà.