Milan, Bianchin: “Odogu è sorridente oltre ogni altra cosa”

Il giornalista Luca Bianchin , sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato la conferenza stampa di ieri pomeriggio a Casa Milan del nuovo difensore centrale rossonero, David Odogu . Le sue risposte, sempre accompagnate dal sorriso e da una visibile emozione, hanno già conquistato i tifosi, nonostante sia arrivato tra lo scetticismo di molti. Ecco le parole di Bianchin sul quotidiano rosa.

Bianchin: "Per Odogu la prossima materia da studiare sarà ... la Serie A"

"Odogu è sorridente oltre ogni altra cosa: il sorriso lo precede, contagia ogni risposta. Se sia solo il momento – dalle giovanili del Wolfsburg al Milan senza passare dal via – oppure un atteggiamento abituale, lo capiremo col tempo. Per ora sorride quando parla del Milan, quando immagina la stagione, quando si descrive. “Sono un difensore centrale, mi piace difendere, colpire di testa, organizzare la difesa e vincere i duelli. Sono molto aggressivo, fisico, voglio vincere sempre. Fuori dal campo credo in Dio e gioco a tutti gli sport, anche a tennistavolo”. Si capisce che la vita lo ha travolto, lo ha portato in un altro mondo in 24 ore… e l’idea gli piace: “Non ho saputo nulla del Milan fino a 24 ore dalla fine del mercato, quando il mio agente mi ha chiamato per dire che c’era un interesse. Sono felice che tutto sia andato bene, è stato molto sorprendente anche per me'