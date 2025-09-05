Ramazzotti sul calciomercato del Milan: 'Centrocampo top. Su Nkunku ...'

Pianeta Milan
Ramazzotti analizza il centrocampo del Milan, commenta il colpo Nkunku e non solo... Ecco la sua analisi sul calciomercato rossonero.
Francesco De Benedittis

Il giornalista Andrea Ramazzotti, sulla Gazzetta dello Sport, ha analizzato l’intero centrocampo del Milan. Parole di fiducia soprattutto sul lavoro svolto a centrocampo e sull’arrivo di Nkunku, accolto inizialmente con scetticismo da molti. Ecco la sua analisi sul quotidiano rosa.

"Dal mercato estivo, guidato dal ds Igli Tare, in sintonia con Allegri, e avallato dall’ad Giorgio Furlani, è uscita una squadra con un centrocampo top, un reparto con più qualità e scelta rispetto alla scorsa stagione: Reijnders, Bondo e Musah sono stati sostituiti da Modric, Rabiot, Jashari e Ricci. In più è tornato Saelemaekers, rivitalizzato dopo le esperienze in prestito al Bologna e alla Roma.

Tra i nuovi acquisti Ricci, De Winter, Saelemaekers, Rabiot e il secondo portiere Terracciano hanno tutti profonda conoscenza della Serie A. Particolare non secondario: non hanno bisogno di tempo per inserirsi e capire il nostro calcio. Athekame e Odogu sono, invece, investimenti di prospettiva, giovani di qualità da far crescere senza eccessiva fretta.

Come è successo con Thiaw e Kalulu. E poi c’è Nkunku che in via Aldo Rossi e a Milanello considerano un top player reduce da un anno al di sotto del suo standard al Chelsea, ma che era nel mirino - anche questa estate - di diverse società che partecipano alla prossima Champions".

