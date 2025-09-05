Ramazzotti sul calciomercato del Milan: 'Centrocampo top. Su Nkunku ...'

Tra i nuovi acquisti Ricci, De Winter, Saelemaekers, Rabiot e il secondo portiere Terracciano hanno tutti profonda conoscenza della Serie A. Particolare non secondario: non hanno bisogno di tempo per inserirsi e capire il nostro calcio. Athekame e Odogu sono, invece, investimenti di prospettiva, giovani di qualità da far crescere senza eccessiva fretta.
Come è successo con Thiaw e Kalulu. E poi c’è Nkunku che in via Aldo Rossi e a Milanello considerano un top player reduce da un anno al di sotto del suo standard al Chelsea, ma che era nel mirino - anche questa estate - di diverse società che partecipano alla prossima Champions".
