Ramazzotti sul calciomercato del Milan: 'Centrocampo top. Su Nkunku ...'

Milan, Ramazzotti: "Mercato estivo guidato da Tare in sintonia con Allegri e avvallato da Furlani"

"Dal mercato estivo, guidato dal ds Igli Tare, in sintonia con Allegri, e avallato dall’ad Giorgio Furlani, è uscita una squadra con un centrocampo top, un reparto con più qualità e scelta rispetto alla scorsa stagione: Reijnders, Bondo e Musah sono stati sostituiti da Modric, Rabiot, Jashari e Ricci. In più è tornato Saelemaekers, rivitalizzato dopo le esperienze in prestito al Bologna e alla Roma.