Milan, Bianchin analizza: “Il mercato del centravanti è il più difficile”

Bianchin analizza il valzer degli attaccanti nel calciomercato del Milan

"Il Milan a inizio estate ha detto di avere in testa un numero 9, un attaccante centrale con caratteristiche alla Giroud. Quel giocatore non è arrivato, perché Dovbyk è rimasto alla Roma e Nkunku è una punta diversa. È accaduto per scelta e incidenti di mercato. Darwin Nuñez è stato il primo obiettivo dell'estate ma presto si è capito: troppo caro. Sarebbe poi andato all'Al Hilal per 53 milioni più bonus. Vlahovic non è mai stato vicino per motivi simili: i 12 milioni netti di ingaggio non sono in linea con la politica del club. Hojlund è stato trattato e bocciato, non ritenuto un giocatore da 40 milioni di riscatto obbligatorio.