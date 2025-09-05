Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Gozzini: “Il Milan cambia faccia in mediana: controllo e qualità con Rabiot e Modric”

RASSEGNA STAMPA

Gozzini: “Il Milan cambia faccia in mediana: controllo e qualità con Rabiot e Modric”

Milan, Koulibaly elogia Modric: 'Un giocatore sublime'
In un suo commento su 'La Gazzetta dello Sport', la giornalista Alessandra Gozzini ha analizzato il nuovo centrocampo del Milan,
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In un suo commento su 'La Gazzetta dello Sport', la giornalista Alessandra Gozzini ha analizzato il nuovo centrocampo del Milan, evidenziando la strategia della società di puntare su giocatori che aumentino il controllo del gioco e la qualità del palleggio. Ecco, di seguito, le sue parole:

Gozzini: "Con Adrien Rabiot la linea degli ipotetici titolari si è completamente rinnovata"

—  

"Con Adrien Rabiot la linea degli ipotetici titolari si è completamente rinnovata: Modric, Adrien e Jashari, attualmente infortunato. L’ex Bruges, pagato 37 milioni, è stato il colpo più caro a centrocampo. 

LEGGI ANCHE

Le chiavi del centrocampo sono state consegnate a Luka Modric, due su due da titolare in campionato: un assist e una chiara padronanza del reparto. Modric, quarant’anni lunedì prossimo, è un campione senza età. E se per gestire le forze occorrerà un week end di riposo, ci sono registi più giovani pronti a subentrare: Ricci, che con il Toro si era preso anche la Nazionale, e Jashari; giovani che possono essere formati a seconda delle necessità tattiche.

LEGGI ANCHE: Milan, Odogu già 'idolo' dei tifosi: "Sono sul carro. Grande personalità">>>

Entrambi possono anche spostarsi sugli interni: hanno corsa e tempi di inserimento, oltre al dinamismo che serve per aiutare la squadra in copertura".

Leggi anche
Italia, Sacchi: “Gattuso ha lottato per diventare un calciatore. Ecco cosa conta”
Milan, che rivoluzione in estate: della rosa scorsa sono rimasti …

© RIPRODUZIONE RISERVATA