Gozzini: “Il Milan cambia faccia in mediana: controllo e qualità con Rabiot e Modric”

Le chiavi del centrocampo sono state consegnate a Luka Modric, due su due da titolare in campionato: un assist e una chiara padronanza del reparto. Modric, quarant’anni lunedì prossimo, è un campione senza età. E se per gestire le forze occorrerà un week end di riposo, ci sono registi più giovani pronti a subentrare: Ricci, che con il Toro si era preso anche la Nazionale, e Jashari; giovani che possono essere formati a seconda delle necessità tattiche.