"Parte l’avventura di Gattuso sulla panchina della Nazionale e, lo dico subito così evitiamo ogni tipo di equivoco, io sarà il suo primo tifoso". Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, parla di Gennaro Gattuso e della sua nuova avventura sulla panchina dell'Italia. Ecco il suo pensiero da 'La Gazzetta dello Sport': "Ha lottato per diventare un calciatore anche se non aveva i piedi «educati», come si dice oggi; ha faticato; ha lottato come un matto; e ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel calcio italiano. Con la maglia del Milan e con quella della Nazionale. Merito della sua tenacia, della sua grinta, del suo coraggio".