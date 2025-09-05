Il 10 novembre, come scrive 'Gazzetta.it', è la data limite entro cui andrà perfezionata la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan. Serve l'approvazione del Comune di Milano entro fine settembre, per poi utilizzare gli ultimi 40 giorni per le pratiche di rogito. Due strade possibili. La prima: il Consiglio comunale approva la vendita e i club possono passare alla fase di progettazione del nuovo stadio. La seconda: non se ne fa nulla, col Milan che potrebbe virare (di nuovo) verso San Donato.
ULTIME MILAN NEWS
Stadio San Siro, per il Milan due strade possibili: ecco quali
Stadio San Siro: le scadenze per il Milan—
Secondo la rosea, ci sarebbero due passaggi chiave per decidere entro fine mese. La Giunta comunale di Milano si riunirà presto, probabilmente entro una settimana. La delibera di Giunta verrà discussa nelle commissioni consiliari e si arriverà al voto in Consiglio nella seconda metà di settembre. Gazzetta riporta anche le parole del Sindaco di Milano Sala: "Dimissioni se non viene votata la vendita di San Siro? Assolutamente no. Penso che un sindaco si debba dimettere se c'è una decisione che mina il funzionamento dell'amministrazione, ad esempio se non viene approvato il bilancio, ma di fronte a una cosa del genere no".
LEGGI ANCHE: Monte ingaggi Milan 2025/2026: stipendi ancora in discesa con la cessione di Bennacer>>>
Queste le sue parole a margine della commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a 43 anni dalla morte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA