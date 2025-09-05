Stadio San Siro, per il Milan due strade possibili: ecco quali

Il 10 novembre, come scrive 'Gazzetta.it', è la data limite entro cui andrà perfezionata la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan

Il 10 novembre, come scrive 'Gazzetta.it', è la data limite entro cui andrà perfezionata la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan. Serve l'approvazione del Comune di Milano entro fine settembre, per poi utilizzare gli ultimi 40 giorni per le pratiche di rogito. Due strade possibili. La prima: il Consiglio comunale approva la vendita e i club possono passare alla fase di progettazione del nuovo stadio. La seconda: non se ne fa nulla, col Milan che potrebbe virare (di nuovo) verso San Donato.