Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Stadio San Siro, per il Milan due strade possibili: ecco quali

ULTIME MILAN NEWS

Stadio San Siro, per il Milan due strade possibili: ecco quali

Stadio San Siro, per il Milan due strade possibili: ecco quali
Il 10 novembre, come scrive 'Gazzetta.it', è la data limite entro cui andrà perfezionata la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il 10 novembre, come scrive 'Gazzetta.it', è la data limite entro cui andrà perfezionata la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan. Serve l'approvazione del Comune di Milano entro fine settembre, per poi utilizzare gli ultimi 40 giorni per le pratiche di rogito. Due strade possibili. La prima: il Consiglio comunale approva la vendita e i club possono passare alla fase di progettazione del nuovo stadio. La seconda: non se ne fa nulla, col Milan che potrebbe virare (di nuovo) verso San Donato.

Stadio San Siro: le scadenze per il Milan

—  

Secondo la rosea, ci sarebbero due passaggi chiave per decidere entro fine mese. La Giunta comunale di Milano si riunirà presto, probabilmente entro una settimana. La delibera di Giunta verrà discussa nelle commissioni consiliari e si arriverà al voto in Consiglio nella seconda metà di settembre. Gazzetta riporta anche le parole del Sindaco di Milano Sala: "Dimissioni se non viene votata la vendita di San Siro? Assolutamente no. Penso che un sindaco si debba dimettere se c'è una decisione che mina il funzionamento dell'amministrazione, ad esempio se non viene approvato il bilancio, ma di fronte a una cosa del genere no".

LEGGI ANCHE: Monte ingaggi Milan 2025/2026: stipendi ancora in discesa con la cessione di Bennacer>>>

Queste le sue parole a margine della commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a 43 anni dalla morte.

Leggi anche
Milan, Nkunku subito titolare contro il Bologna? Ecco il motivo
Prima pagina Tuttosport, Italia la prima di Gattuso: “Ringhio Mondiale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA