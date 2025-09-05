PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport, Italia la prima di Gattuso: “Ringhio Mondiale”

Prima pagina Tuttosport, Italia la prima di Gattuso: “Ringhio Mondiale”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 5 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 5 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con l'intervista a Perinetti sulla Juventus. Omaggio a Giorgio Armani. Un Torino in leasing. Riscatti da 44 milioni. Italia, questa sera in campo con l'Estonia per le qualificazioni ai Mondiali. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

