Prima pagina Corriere dello Sport, Nkunku: “Devo capire il Milan”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 5 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 5 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con l'Italia. Questa sera in campo con l'Estonia per le qualificazioni ai Mondiali. Koopmeiners, missione Juventus. Nkunku: "Devo capire il Milan". Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

