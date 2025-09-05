PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Quotidiani sportivi, le prime pagine: tra l’Italia e Nkunku

Quotidiani sportivi, le prime pagine: tra l’Italia e Nkunku

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 5 settembre 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Prime pagine giornali sportivi di oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'Italia. Questa sera in campo con l'Estonia per le qualificazioni ai Mondiali. Omaggio a Giorgio Armani. Sinner punta la finale degli US Open. PROSSIMA SCHEDA

