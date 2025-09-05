Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 5 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: l’Italia chiamò. La prima di Gattuso
EDICOLA
Prima pagina Gazzetta dello Sport: l’Italia chiamò. La prima di Gattuso
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 5 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con l'Italia. Questa sera in campo con l'Estonia per le qualificazioni ai Mondiali. Omaggio a Giorgio Armani. Sinner punta la finale degli US Open. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA