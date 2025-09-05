PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: l’Italia chiamò. La prima di Gattuso

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 5 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 5 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con l'Italia. Questa sera in campo con l'Estonia per le qualificazioni ai Mondiali. Omaggio a Giorgio Armani. Sinner punta la finale degli US Open. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

