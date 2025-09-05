Milan, Leao: Allegri prepara la ‘trasformazione’ in top player

Pianeta Milan
Milan, Leao e Allegri: secondo 'La Gazzetta dello Sport' il nuovo allenatore rossonero punterà sul portoghese. Ecco le sue mosse
Rafael Leao, dopo l'infortunio al polpaccio in Coppa Italia contro il Bari, dovrebbe tornare in vista della sfida tra Milan e Bologna. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', infatti, lo staff rossonero sarebbe al lavoro per rimettere al meglio il portoghese in vista del rientro dalla sosta. Secondo la rosea, nel 3-5-2 di Allegri, Leao sarà la punta, a prescindere da chi giocherà al suo fianco.

Secondo il quotidiano, le aspettative nei confronti di Leao sarebbero molto alte, con il passo in avanti dell'attaccante del Milan ancora atteso, anche per quanto riguarda la leadership. Ecco perché il lavoro di Allegri sarebbe stato fin dall’inizio mentale. Secondo la rosea, Rafa avrebbe bisogno di una guida per esprimere tutto il suo potenziale di partita in partita, trovando la tanto agognata costanza. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Leao avrebbe sempre mostrato attaccamento al Milan, per questo, Allegri sarebbe convinto di avere le basi per trasformalo in un top player. Nella scorsa stagione, scrive la rosea, Leao ha utilizzato spesso i social per rispondere alle critiche di tifosi e addetti ai lavori.

Oggi, però, sia la società che l’allenatore spererebbero che le vere risposte il portoghese le dia in campo più che sul web. Il processo di maturazione di Leao potrebbe passare anche da questi dettagli.

