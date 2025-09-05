Milan, Leao: Allegri prepara la ‘trasformazione’ in top player

Secondo il quotidiano, le aspettative nei confronti di Leao sarebbero molto alte, con il passo in avanti dell'attaccante del Milan ancora atteso, anche per quanto riguarda la leadership. Ecco perché il lavoro di Allegri sarebbe stato fin dall’inizio mentale. Secondo la rosea, Rafa avrebbe bisogno di una guida per esprimere tutto il suo potenziale di partita in partita, trovando la tanto agognata costanza. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Leao avrebbe sempre mostrato attaccamento al Milan, per questo, Allegri sarebbe convinto di avere le basi per trasformalo in un top player. Nella scorsa stagione, scrive la rosea, Leao ha utilizzato spesso i social per rispondere alle critiche di tifosi e addetti ai lavori.