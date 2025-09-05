Siamo arrivati alla fine della sessione estiva del mercato 2025-26. Il Milan è stato senza dubbio uno dei protagonisti viste le tantissime operazioni fatte in entrata e in uscita. C'è stata una vera e propria rivoluzione: al termine di questo lunedì, infatti, la rosa rossonera sarà così formata.
Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato anche del mercato del Milan tra cui un retroscena su Vlahovic e un possibile colpo
Portieri: Terracciano, Maignan, Torriani (3 in totale).
Terzini: Estupinan, Athekame, Bartesaghi (3).
Difensori centrali: De Winter, Tomori, Pavlovic, Gabbia, Odogu (5).
Centrocampisti: Ricci, Loftus-Cheek, Modric, Jashari, Rabiot, Fofana (6).
Esterni/Ali: Leao, Pulisic, Saelemaekers (3).
Attaccanti: Gimenez, Nkunku (2).
Basta fare un rapido calcolo, la rosa per Allegri sarà cortissima composta da 22 giocatori, di cui solo 19 di movimento. Ecco qualche retroscena. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
