Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato anche del mercato del Milan tra cui un retroscena su Vlahovic e un possibile colpo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Siamo arrivati alla fine della sessione estiva del mercato 2025-26. Il Milan è stato senza dubbio uno dei protagonisti viste le tantissime operazioni fatte in entrata e in uscita. C'è stata una vera e propria rivoluzione: al termine di questo lunedì, infatti, la rosa rossonera sarà così formata.

Portieri: Terracciano, Maignan, Torriani (3 in totale).

Terzini: Estupinan, Athekame, Bartesaghi (3).

Difensori centrali: De Winter, Tomori, Pavlovic, Gabbia, Odogu (5).

Centrocampisti: Ricci, Loftus-Cheek, Modric, Jashari, Rabiot, Fofana (6).

Esterni/Ali: Leao, Pulisic, Saelemaekers (3).

Attaccanti: Gimenez, Nkunku (2).

Basta fare un rapido calcolo, la rosa per Allegri sarà cortissima composta da 22 giocatori, di cui solo 19 di movimento. Ecco qualche retroscena. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

