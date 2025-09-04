Pianeta Milan
Milan, centrocampo top e stella Nkunku: ora tocca a mister Allegri

Massimiliano Allegri è chiamato a riportare il Milan in alto dopo l'ultima, fallimentare stagione. Due reparti su tre sono veramente ottimi
Con Massimiliano Allegri in panchina, ovvero l'allenatore in attività con più Scudetti vinti, il Milan si sente in ottime mani. Anzi, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, nelle migliori possibili. Dopo un'annata 2024-2025 da dimenticare, il club di Via Aldo Rossi non poteva trovare una guida più sicura alla quale affidare un nuovo progetto.

Rivoluzione profonda, a Milanello, con tante partenze eccellenti, ma anche investimenti importanti. Sono arrivati giocatori pronti a recitare, subito, un ruolo da protagonisti nel Milan di Allegri. E un top player, il livornese, siede anche in panchina, pronto a dare vita ad una squadra chiamata a tornare immediatamente competitiva.

Milan, un nuovo e potenziato progetto in mano ad Allegri

Allegri, ha ribadito la 'rosea', sotto l'aspetto della gestione e della valorizzazione dell'organico è una certezza. In carriera lo ha quasi sempre fatto. Sia nel suo primo Milan (Scudetto al primo colpo), sia (soprattutto) nella Juventus, dove raccolse, per giunta, la complicata eredità di Antonio Conte, rimotivando quel gruppo bianconero con cui vinse tutto e con il quale riuscì anche ad arrivare due volte in finale di Champions League.

Il Milan è convinto che, con Allegri, i giocatori che lo scorso anno non si sono espressi sui loro livelli torneranno al top e che i nuovi non ci metteranno tanto tempo ad inserirsi. Allegri ha già in mano il gruppo: se n'è avuta prova dopo il k.o. interno contro la Cremonese nella successiva trasferta di Lecce. E la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali servirà ad Allegri per sistemare ancora meglio tutto ciò che ancora non va.

Modrić più Rabiot, Leão punta e Nkunku super

La società gli ha creato un super centrocampo, con l'innesto di Luka Modrić e del suo 'scudiero', Adrien Rabiot, al fianco di giovani interessanti come Samuele Ricci e Ardon Jashari. Allegri, poi, ci sta mettendo del suo, recuperando gente importante come Ruben Loftus-Cheek. E in attacco? Il tecnico livornese sta tramutando Rafael Leão in punta, schierandolo nel 3-5-2 di fianco a Christian Pulisic. Ma sarà chiamato a recuperare anche il 'Bebote', Santiago Giménez, nonché a far tornare la stella Christopher Nkunku, investimento più oneroso dell'estate milanista, il tornado visto ai tempi del RB Lipsia.

Con questi presupposti, il Milan non può fallire l'accesso alla prossima edizione della Champions League, ovvero l'obiettivo stagionale fissato dalla società. Per tagliare il traguardo, però, ha chiosato 'La Gazzetta dello Sport', bisognerà essere costanti e sfruttare al massimo le settimane senza coppe per far crescere il gruppo. Viaggiando sempre, per dirla con Max, "a velocità di crociera". E Allegri in questo è un maestro.

