Milan, centrocampo top e stella Nkunku: ora tocca a mister Allegri

Milan, un nuovo e potenziato progetto in mano ad Allegri — Allegri, ha ribadito la 'rosea', sotto l'aspetto della gestione e della valorizzazione dell'organico è una certezza. In carriera lo ha quasi sempre fatto. Sia nel suo primo Milan (Scudetto al primo colpo), sia (soprattutto) nella Juventus, dove raccolse, per giunta, la complicata eredità di Antonio Conte, rimotivando quel gruppo bianconero con cui vinse tutto e con il quale riuscì anche ad arrivare due volte in finale di Champions League.

Il Milan è convinto che, con Allegri, i giocatori che lo scorso anno non si sono espressi sui loro livelli torneranno al top e che i nuovi non ci metteranno tanto tempo ad inserirsi. Allegri ha già in mano il gruppo: se n'è avuta prova dopo il k.o. interno contro la Cremonese nella successiva trasferta di Lecce. E la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali servirà ad Allegri per sistemare ancora meglio tutto ciò che ancora non va.

Modrić più Rabiot, Leão punta e Nkunku super — La società gli ha creato un super centrocampo, con l'innesto di Luka Modrić e del suo 'scudiero', Adrien Rabiot, al fianco di giovani interessanti come Samuele Ricci e Ardon Jashari. Allegri, poi, ci sta mettendo del suo, recuperando gente importante come Ruben Loftus-Cheek. E in attacco? Il tecnico livornese sta tramutando Rafael Leão in punta, schierandolo nel 3-5-2 di fianco a Christian Pulisic. Ma sarà chiamato a recuperare anche il 'Bebote', Santiago Giménez, nonché a far tornare la stella Christopher Nkunku, investimento più oneroso dell'estate milanista, il tornado visto ai tempi del RB Lipsia.

Con questi presupposti, il Milan non può fallire l'accesso alla prossima edizione della Champions League, ovvero l'obiettivo stagionale fissato dalla società. Per tagliare il traguardo, però, ha chiosato 'La Gazzetta dello Sport', bisognerà essere costanti e sfruttare al massimo le settimane senza coppe per far crescere il gruppo. Viaggiando sempre, per dirla con Max, "a velocità di crociera". E Allegri in questo è un maestro.