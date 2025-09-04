Calciomercato Milan, Moretto: 'Rabiot, le cifre definitive dell'affare'

L'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato appena conclusa il Milan ha ingaggiato Adrien Rabiot , classe 1995 , centrocampista francese reduce da un'ottima stagione in patria, con la maglia dell' Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi , dopo le esperienze con PSG e Juventus , che hanno fruttato al transalpino la conquista di ben 21 trofei . La maggior parte di questi nel calcio italiano con la 'Vecchia Signora'. Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di mercato, in un video pubblicato sul canale 'YouTube' del collega Fabrizio Romano, ha raccontato dei retroscena sull'approdo del giocatore in rossonero.

"Rabiot è stato il protagonista assoluto dell'ultima parte del mercato estivo rossonero. Dopo il k.o. contro la Cremonese, il Milan ha deciso di accelerare e di andare all-in su Rabiot. Ci sono stati contatti sempre più costanti fino ad arrivare alle firme. E' stato un colpo importante che aumenta la qualità e la fisicità del centrocampo del Milan. Rabiot è stato voluto fortemente da Massimiliano Allegri. Voglio mettere in luce tutti i numeri di questa operazione: i due club hanno chiuso l'accordo a 7 milioni di euro di base fissa più 2,5 milioni di euro di bonus. Rabiot ha firmato un contratto di tre anni più uno a 3,5 milioni di euro netti a stagione".