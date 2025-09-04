Calciomercato Milan, Moretto: “Vi svelo lo scambio saltato con la Juventus”

Il Milan ha portato a termine ben 10 nuovi acquisti nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato . Di questi, tre ( Christopher Nkunku , Adrien Rabiot e David Odogu ) soltanto nell'ultima settimana. Saltato, proprio 'last minute', lo scambio con la Roma che avrebbe coinvolto gli attaccanti Santiago Giménez e Artem Dovbyk . Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di mercato, in un video pubblicato sul canale 'YouTube' del collega Fabrizio Romano, ha raccontato dei retroscena, però, su un altro possibile e clamoroso scambio non andato più in porto per i rossoneri. Questa volta con la Juventus protagonista.

"Parliamo di un possibile scambio che sarebbe potuto andare in porto negli ultimi giorni di mercato. È stata un'idea che però non è proseguita perché il Milan ha deciso di cambiare strada e anche gli stessi protagonisti di questo possibile scambio hanno preso altre vie. Stiamo parlando di Samuel Chukwueze e di Nico González. Entrambi erano in uscita da Milan e Juventus, ma alla fine Nico González è andato all'Atlético Madrid in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio, mentre Chukwueze è passato al Fulham in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro. C'è stata l'idea di questo scambio che però non si è concretizzata".