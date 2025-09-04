Calciomercato Milan, Moretto: “Modric, ecco un dettaglio sul contratto”

Nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato il Milan ha ingaggiato Luka Modric , classe 1985 , centrocampista croato reduce da 13 stagioni nel Real Madrid , con ben 34 trofei all'attivo, tra successi di squadra e personali. Modric ha firmato con il Milan un contratto fino al 30 giugno 2026 e percepirà uno stipendio di 4 milioni di euro bonus inclusi . Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di mercato, in un video pubblicato sul canale 'YouTube' del collega Fabrizio Romano, ha raccontato dei retroscena sull'approdo del Pallone d'Oro 2018 in rossonero.

"Vi voglio specificare un dettaglio legato al contratto di Luka Modric con il Milan. Il croato ha già dimostrato di poter fare bene nel nostro campionato. Modric ha firmato un contratto annuale con opzione per un'altra stagione. Questa opzione è totalmente in mano al giocatore, dunque sarà Modric a fine anno decidere cosa fare. Questo è un anno importante perché porta al Mondiale, dopo il quale Modric vuole avere la libertà di scegliere se continuare al Milan o cambiare completamente vita. Vedremo cosa deciderà di fare l'ex Real Madrid", ha detto Moretto.