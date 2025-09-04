Calciomercato Milan, Romano: 'Bennacer continua a rifiutare il Trabzonspor'

Pianeta Milan
Ismaël Bennacer non sembra intenzionato a lasciare il Milan per il Trabzonspor: il calciomercato estivo, in Turchia, chiude il 12 settembre
Nell'ultimo calciomercato invernale il Milan aveva ceduto in prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto (fissato a 12) il centrocampista franco-algerino Ismaël Bennacer all'Olympique Marsiglia. Dopo qualche mese, però, non entusiasmante in Francia, il giocatore ha fatto rientro in rossonero.

L'OM, infatti, non ha esercitato l'opzione di acquisto del cartellino del giocatore poiché ha ritenuto lo stipendio di Bennacer, 4 milioni di euro netti a stagione più bonus, troppo alto. Il Milan, quindi, ha cercato una sistemazione all'ex Empoli, sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027, per tutta la sessione estiva di calciomercato. Ma senza successo.

Calciomercato Milan, Bennacer dice ancora 'no' al Trabzonspor

Ci sono, però, alcuni Paesi in cui la finestra trasferimenti è ancora aperta. Tra questi, la Turchia, dove il calciomercato chiuderà il prossimo venerdì 12 settembre. E proprio da un club della Süper Lig, il Trabzonspor, è arrivata in sede al Milan una buona offerta per Bennacer.

Il Trabzonspor, infatti, sarebbe pronto a rilevare il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto e stipendio interamente pagato per la stagione 2025-2026. Ci sarebbe già il via libera del Milan alla cessione del giocatore, che è fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri e che si allena da solo sin dall'inizio della preparazione atletica estiva.

Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, nelle ultime ore ha però inferto un colpo ferale alla strategia dei rossoneri. Ecco l'aggiornamento sulla vicenda fornito in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"Ismaël Bennacer continua a rifiutare il trasferimento al Trabzonspor dopo la proposta inviata la scorsa settimana - ha scritto Romano -. Non c'è accordo con il centrocampista del Milan finora, ma la proposta è ancora valida e sul piatto". Staremo a vedere cosa succederà in questi otto giorni.

