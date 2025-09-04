Calciomercato, gli svincolati che potrebbero fare al caso del Milan

Il calciomercato estivo 2025 è terminato poco più di 48 ore fa e il Milan, come ampiamente previsto, ha dato vita ad una vera e propria rivoluzione. La rosa che è stata messa a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri non ha praticamente nulla a che vedere o quasi con quella che disputato una pessima stagione 2024-2025. L'auspicio, per l'amministratore delegato Giorgio Furlani e per il direttore sportivo Igli Tare, è quello di aver confezionato un organico competitivo per lottare per vincere e, almeno, agguantare un posto nella prossima edizione della Champions League. Ma un particolare balza subito agli occhi. PROSSIMA SCHEDA