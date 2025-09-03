L'ex difensore del Milan Fodé Ballo-Touré ha trovato una nuova squadra: il Metz. Come riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il laterale sinistro senegalese, classe '97, si è trasferito in Francia dopo essersi svincolato dal Le Havre.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Ex Milan, Fodé Ballo-Touré passa al Metz a parametro zero
CALCIOMERCATO MILAN
Ex Milan, Fodé Ballo-Touré passa al Metz a parametro zero
Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio, l'ex difensore del Milan Fodé Ballo-Touré ha trovato una nuova squadra: il Metz
Ballo-Touré riparte dalla Francia: l'ex Milan è un nuovo giocatore del Metz—
LEGGI ANCHE: Il Milan e il pasticcio comunicativo con Gimenez. E ora, come va gestito?
L'operazione, conclusa a parametro zero, segna il ritorno di Ballo-Touré in Francia, dove ha già giocato in passato con Lille e Monaco. Per il giocatore, si tratta di un'opportunità per rilanciare la propria carriera e trovare continuità, dopo le ultime stagioni in cui non è riuscito a imporsi. Il club francese si assicura un giocatore d'esperienza internazionale che potrà dare un contributo importante per la stagione in corso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA