Ex Milan, Fodé Ballo-Touré passa al Metz a parametro zero

L'ex difensore del Milan Fodé Ballo-Touré ha trovato una nuova squadra: il Metz . Come riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio , il laterale sinistro senegalese, classe '97, si è trasferito in Francia dopo essersi svincolato dal Le Havre.

L'operazione, conclusa a parametro zero, segna il ritorno di Ballo-Touré in Francia, dove ha già giocato in passato con Lille e Monaco. Per il giocatore, si tratta di un'opportunità per rilanciare la propria carriera e trovare continuità, dopo le ultime stagioni in cui non è riuscito a imporsi. Il club francese si assicura un giocatore d'esperienza internazionale che potrà dare un contributo importante per la stagione in corso.