Il Milan e il pasticcio comunicativo con Gimenez. E ora, come va gestito?

Al termine degli impegni con il Messico, Gimenez ha potuto godersi alcune settimane di vacanza, prima di tornare a Milanello intorno al 5 agosto. Solo a quel punto ha potuto conoscere il nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Nel mentre, tutta la sua estate è stata costellata di 'rumors' di calciomercato che lo volevano lontano dal Milan oppure ai margini del progetto rossonero.

Il Milan aveva scaricato Gimenez — Tali 'rumors' sono proseguiti anche una volta iniziata la stagione ufficiale del Milan. A causa dell'infortunio di Leao (e in mancanza di alternative), Gimenez è stato chiamato in causa da subito, a partire dal match di Coppa Italia contro il Bari. Con l'inizio del campionato, data la scarsità di soluzioni offensive, Santiago è partito titolare anche nelle prime due giornate di Serie A, contro la Cremonese e contro il Lecce.

Proprio il prepartita di Lecce-Milan ha sancito definitivamente la cattiva gestione del ragazzo sul piano comunicativo. Se già Allegrialla vigilia aveva fatto intendere di trovarsi 'costretto' a utilizzare Gimenez, Tare ha poi rincarato la dose nei minuti immediatamente precedenti la gara. Il direttore sportivo, infatti, ha annunciato apertamente ai microfoni dei giornalisti l'intenzione di scambiare il messicano con Dovbyk nell'ambito di una trattativa con la Roma. Una dichiarazione di sfiducia pubblica raramente vista a pochi minuti dall'inizio di una partita. Negli ultimi giorni di calciomercato, questo scambio è saltato e Gimenez è rimasto nella rosa del Milan. Sì, ma con che animo? Come si fa ora a gestire una situazione del genere?

Come va gestito Gimenez? — Adesso Allegri avrà un compito difficile. Oltre a mettere sempre in campo una squadra ben organizzata nonostante i suoi difetti strutturali, il tecnico livornese dovrà essere bravo a gestire adeguatamente il caso Gimenez. Tra le migliori doti di Allegri rientra proprio la capacità di gestire le risorse umane all'interno dello spogliatoio. Questo è stato evidente durante la sua carriera in panchina.

Con Gimenez Allegri ha un occasione per dimostrare ciò ancora una volta. Il ragazzo ha voluto fortemente restare in rossonero e lo ha spesso dimostrato pubblicamente. Il suo morale, però, non può essere alle stelle ovviamente. Il ragazzo va dunque recuperato e messo nelle migliori condizioni perché possa dare un contributo importante alla squadra.