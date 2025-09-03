Milan, Gimenez è rimasto: ora tocca ad Allegri valorizzarlo. Ecco come

L'estate di Santiago Gimenez è stato parecchio turbolenta. Dal primo all'ultimo giorno di calciomercato 'rumors' e trattative realmente avviate sembravano averlo spinto lontano dal Milan . Tuttavia, ora - a mercato chiuso - c'è una sola certezza: Gimenez è ancora un attaccante rossonero. Sarà dunque compito di Allegri valorizzarlo al meglio, facendolo diventare una risorsa importante per la squadra. Nonostante sia l'unica prima punta di ruolo in rosa, la concorrenza è tanta e di qualità. Che contributo potrà dare Santi?

La concorrenza in attacco

L'organico del Milan conta solamente quattro attaccanti: Gimenez, Leao, Pulisic e il nuovo arrivato Nkunku. Nel 3-5-2 di Allegri visto nelle prime uscite stagionali ci sarà spazio per due soli interpreti. Gli altri due saranno chiamati a fornire il loro apporto dalla panchina. Inizialmente, è presumibile che i titolari fissi possano essere Leao e Pulisic. Nessuno dei due, però, è un centravanti. Nkunku, invece, ha caratteristiche che lo rendono un jolly d'attacco. Grazie alla sua tecnica, è molto bravo a dialogare coi compagni. Grazie alla sua rapidità, può fare male sia in campo aperto che in conduzione. In più, ai tempi del Lipsia ha dimostrato ottime doti realizzative. I tifosi rossoneri si augurano che possa ritornare ad essere decisivo come in Bundesliga.