Milan, un calciomercato confusionario: serve il ‘miracolo’ di Allegri

Il calciomercato estivo 2025 è andato in archivio e la sensazione che ha lasciato, quando si parla di Milan, è quella di una confusione ha regnato sovrana per quasi tre mesi. Salvo poi cercare un'unità di intenti, forse più di facciata che altro, in vista del rettilineo finale. Laddove il club di Via Aldo Rossi ha provato a impacchettare un organico il più qualitativo possibile. Ci sarà riuscito? Di certo, è apparso evidente come il gruppo di lavoro - nonostante le canoniche smentite di rito - non abbia sempre viaggiato all'unisono, in un'unica direzione, con il focus principale di accontentare i desideri dell'allenatore. Il quale ora, però, dovrà metterci del suo. PROSSIMA SCHEDA